Tampereen Särkijärven lapsimurhan tutkinta jatkuu – syytteen nostamisen määräpäivä siirtyi kuukausilla: ”Tapahtumankulku on aika pitkälle selvinnyt”

Alun perin syytteen nostamisen määräpäivä oli 10. syyskuuta. Epäilty määrättiin mielentilatutkimukseen heinäkuussa, mutta tutkimus ei ole vielä valmistunut, vahvistaa tutkinnanjohtaja Jari Luoto Sisä-Suomen poliisista. Asiaa käsiteltiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa maanantaina 6. syyskuuta.

Tampereen Särkijärven Lukonlahdessa toukokuussa tapahtuneen lapsen murhan tutkinta on saanut lisäaikaa. Syytteen nostamisen määräpäivän siirtämistä käsiteltiin maanantaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Syytteennostamisen määräpäivä oli alun perin 10. syyskuuta. Nyt määräpäivää pidennettiin 28. tammikuuta 2022 saakka.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jari Luoto Sisä-Suomen poliisista kertoo, että syytteen nostamisen määräpäivän pidentämistä haetaan tutkinnallisista syistä.

Epäilty määrättiin mielentilatutkimukseen heinäkuun alussa. Asiaa käsiteltiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa 6. heinäkuuta. Luoto kertoo, että mielentilatutkimus ei ole vielä valmistunut.

– Se ottaa oman aikansa, puhutaan useista kuukausista ennen kuin se asia on valmistunut. Yleisellä tasolla tutkimus vie pari kuukautta. Prosessi kokonaisuudessaan tulee viemään kuukausia.

Yleisöhavainnot tärkeitä

Pieni lapsi löydettiin kuolleena Särkijärven Lukonlahdesta lauantaina iltapäivällä. 22. toukokuuta. Teosta on epäiltynä lapsen 39-vuotias äiti.

Teosta epäilty tamperelaisnainen on ollut vangittuna toukokuusta asti. Luodon mukaan tapausta tutkitaan edelleen rikosnimikkeellä murha.

Kun rikosnimikkeenä on murha, lähtökohtana on Luodon mukaan ”pykälienkin valossa” se, että teossa epäillään olleen suunnitelmallisuutta. Lisäksi teon raakuus ja julmuus vaikuttavat rikosnimikkeeseen. Luoto lisää, että tässä tapauksessa on kyse lapsesta, joten puolustuskykykin nousee esiin.

– Me vasta epäilemme ja tuomioistuin sitten aikanaan syyteharkinnan jälkeen tekee lopullisen ratkaisun, Luoto sanoo.

Luoto kertoi elokuussa, että poliisi epäilee lapsen menehtyneen rantaveteen, eikä esimerkiksi, että lapsi on kuollut ennen veteen laittamista. Luoto ei kommentoi surmatun lapsen ikää tai sukupuolta. Hän ei tässä vaiheessa avaa myöskään teon motiivia.

– Voidaan ehkä sanoa, että kyllä tapahtumankulku kokonaisuudessaan on tässä asiassa aika pitkälle selvinnyt, Luoto kertoo nyt.

Poliisi pyysi heti tapahtuneen jälkeen yleisöhavaintoja, ja Luodon mukaan niitä myös saatiin melko hyvin.

– Nämä ovat olleet äärettömän arvokkaita asioita meille, että pystymme saamaan niin sanotusti aikajanan näihin tapahtumiin.