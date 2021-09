Millainen vankeusaika Koskelan murhasta tuomituilla alaikäisillä on edessä? Vankilanjohtaja kertoo

Rikosseuraamuslaitos valmistautuu sijoittamaan alaikäiset vangit omiin osastoihinsa vankiloissa. Alaikäisten elämä vankeudessa on arjen rutiinien opettelua, koulunkäyntiä ja kuntouttavaa toimintaa.

Koskelan murhasta tuomitut alle 18-vuotiaat nuoret saivat Helsingin käräjäoikeudesta perjantaina noin 8–10 vuoden pituiset ehdottomat vankeusrangaistukset.

Millainen elämä vankilassa odottaa alaikäisiä?

Tuomion suorittaminen alkaa Vantaan tutkintavankilan nuoriso-osastolta, josta heidät sijoitetaan myöhemmin muihin vankiloihin, mahdollisesti Helsinkiin, kertoo Vantaan vankilan johtaja Tommi Saarinen.

Nuorilla on kuitenkin vielä mahdollisuus valittaa tuomiosta, eli asian käsittely saattaa jatkua hovioikeudessa.

Tämän jälkeen Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskus tekee vangeista riskiarvion ja yksilöllisen suunnitelman kuntoutuksen tarpeesta. Rikosseuraamuslaitos (Rise) alkaa tehdä yhteistyötä lastensuojelun ja läheisten kanssa heti, kun alaikäiset tulevat vankilaan.

Tutkintavankeudessa lapset ja nuoret eivät kuitenkaan saa erityiskohtelua aikuisiin vankeihin verrattuna.

Suomessa ei toistaiseksi ole omia osastoja alaikäisille vangeille, vaan heidät sijoitetaan vankiloiden nuorten osastoille tai ulkopuolisiin laitoksiin. Alaikäisten osastojen puutteeseen on kuitenkin tulossa muutos.

Tavoitteena on, että alaikäisten osastot saataisiin vankiloihin alkuvuodesta 2022. kertoo Risen kehitysjohtaja Riitta Kari.

Rise julkaisi elokuun lopulla selvityksen alaikäisten ja nuorten vankien osastoista, minkä pohjalta se suunnittelee tarkemmin alaikäisten vankien tilannetta vankiloissa.

Tarkoituksena on saada vankiloihin riittävä määrä henkilöstöä ja alaikäisten nuorten tarpeita vastaavia toimintoja. Vankeuslaki edellyttää, että alle 21-vuotiaiden vankien iästä ja kehitysvaiheesta johtuviin tarpeisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

”Tähän panostetaan nyt Rikosseuraamuslaitoksessa.”

Risen johtoryhmä käsittelee alaikäisten osastoasiaa syyskuussa, ja pääjohtajalta odotetaan päätöstä lokakuun aikana.

Tällä haavaa alaikäisiä vankeja sijoitetaan nuorten vankien osastoille Helsingin lisäksi Hämeenlinnan ja Turun vankiloihin. Myös Keravan avovankilassa on nuorten osasto.

Suomen vankiloissa alaikäisiä vankeja on tällä hetkellä suorittamassa tuomiotaan alle kymmenen ja nuoria kuutisenkymmentä. Alaikäisellä vangilla tarkoitetaan 15–17-vuotiasta ja nuorella 18–20-vuotiasta.

Viime vuonna poliisin tietoon tulleiden lasten ja nuorten tekemien henkirikosten määrä kasvoi edellisvuosista.

Alaikäisten vankien arki vankiloissa pyörii pitkälti koulunkäynnin ja kuntouttavan toiminnan ympärillä.

”Liikunta ja ulkoilu ovat hyvin tärkeässä roolissa. Vankiloissa on ollut terveysneuvontakursseja, joogaa, ravitsemukseen ja hyvinvointiin liittyvää toimintaa, muun muassa rap-pajoja”, Kari kertoo.

Rap-pajoissa nuoret voivat ilmaista itseään esimerkiksi sanoittamalla musiikkia.

Kullakin osastolla on oma päiväjärjestyksensä. Herätys on tyypillisesti kello seitsemältä arkisin, viikonloppuisin tuntia myöhemmin. Omiin selleihin on palattava iltaseitsemältä.

Joillakin nuorten osastoilla ovet on kuitenkin jouduttu sulkemaan työvoimasyistä jo viideltä iltapäivällä.

”Yritämme panostaa jatkossa siihen, että alaikäisillä nuorilla on myös ilta-aikaan mielekästä ohjattua toimintaa”, Kari sanoo.

Vantaan vankilaa johtava Saarinen korostaa arjen rutiinien merkitystä vankien kuntoutuksessa.

”Päivittäinen arki on normaalisuuden oppimista, että on tietty herätysaika ja aamupalan jälkeen työ- ja toiminta-aikaa. Vangit voivat käydä kanttiinissa tai kirjastossa. Heillä on liikunta- ja voimailusali. Lounas jaetaan yhdeltätoista ja päivällinen neljän hujakoilla.”

Kuntouttava toiminta tarkoittaa myös läsnäoloa – sitä, että alaikäinen vanki tulee kuulluksi ja nähdyksi ja hän saa tukea, Saarinen sanoo.

Vankien kanssa käydään läpi esimerkiksi väkivaltaista ajattelua ja suuttumuksen hallintaa.

”On ensiarvoisen tärkeää, että nuorella on kontakteja vankilassa. Pyrimme nuoren ja yleisesti vangin ajatusmaailman muuttamiseen, ettei hän tekisi rikoksia uudestaan. Uusintarikollisuuden vähentäminen on erityinen tehtävä, jota meiltä odotetaan.”

Opiskelu hoituu koronavirusepidemian aikana etänä, ja erityisohjaajat tukevat koulutehtävissä. Kokeisiin alaikäiset vangit osallistuvat vankilassa erityisohjaajan valvonnassa.

Vaikka pisin tuomio Koskelan murhatapauksessa on hieman yli kymmenen vuotta, käytännössä vankilassa vietettävä aika jää lyhyemmäksi.

Nuoret ensikertalaiset istuvat tuomiosta yhden kolmasosan – siitä huolimatta, että vanki ei olisi kehittynyt kuntoutuksessa.

”Strategia on meillä kohti avoimempaa. Vankilasta kuntoutuspolku menee jonnekin muualle, on se ulkopuolinen laitos, koevapaus tai jotain muuta. Voi hyvin olla, että nuori suorittaa lopputuomion vaikka koulukodissa. Riippuu mikä on nuoren tarve”, Saarinen sanoo.

”Tällä pyritään ehkäisemään, että nuoret eivät palaisi vankilaan.”