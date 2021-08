MaRan mukaan tapahtumarajoitukset "tekevät yleisötapahtumat mahdottomiksi tai ainakin taloudellisesti kannattamattomiksi".

Miehet puhuvat toisilleen matkapuhelimilla koronajärjestelyiden takia erotetuista katsomo-osioista erätauolla jalkapallo-ottelussa Olympiastadionilla viime vuoden elokuussa. Pääkaupunkiseudulla yleisötilaisuuksiin on ensi viikolla tulossa taas tiukempia rajoituksia.

Helsinki

Pääkaupunkiseudun kokoontumisrajoitukset kiristyvät ensi viikolla, kertoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi).

Pääkaupunkiseudun yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin saa jatkossa osallistua sisätiloissa enintään 25 henkilöä ja ulkotiloissa 50 henkilöä.

Tämän lisäksi edellytyksenä on myös mahdollisuus välttää lähikontakteja. Lähikontakteilla tarkoitetaan sisätiloissa fyysistä kontaktia tai oleskelua alle kahden metrin päässä toisistaan yli 15 minuutin ajan ja ulkotiloissa fyysistä kontaktia.

Yleisömääristä voi poiketa erityisjärjestelyin, kuten lohkottamalla tiloja suojavyöhykkeisiin.

Rajoitukset tulevat voimaan ensi viikon perjantaina 20. elokuuta ja ovat voimassa 12. syyskuuta asti.

Lähikontakteja on voitava välttää myös julkisen ja yleisen sektorin tiloissa, kuten elinkeinonharjoittajien ja kuntien tiloissa. Määräys koskee sisätiloja, joissa on enemmän kuin kymmenen asiakasta, ja ulkotiloja, joissa on enemmän kuin 50 asiakasta.

Korkean tartuntariskin tiloissa, kuten sisäliikuntatiloissa, määräystä lähikontakteista on noudatettava, vaikka asiakkaita olisi vähemmänkin.

Päätökset eivät koske yksityistilaisuuksia.

MaRa valittaa uusista rajoituksista hallinto-oikeuteen

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa kertoo tekevänsä valituksen hallinto-oikeuteen Jyväskylän ja Helsingin kokoontumisrajoituksista ja etäisyysvaatimuksista.

Etelä-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastojen asettamat rajoitukset tapahtumille Helsinkiin ja Jyväskylään eivät ole MaRan mukaan välttämättömiä eivätkä oikeasuhtaisia.

– Aluehallintovirastojen päätökset tekevät yleisötapahtumat mahdottomiksi tai ainakin taloudellisesti kannattamattomiksi järjestää, kertoo MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi tiedotteessa.

MaRa valittaa päätöksistä Helsingin osalta Finlandia-talo Oy:n, Helsinki Congress Paasitornin, Helsingin tapahtumasäätiön, Suomen Messut Osuuskunnan ja Jyväskylän osalta Jyväskylän Messut Oy:n asiamiehenä.

Viime viikolla MaRa kertoi valittavansa avin päättämistä Pirkanmaan rajoituksista hallinto-oikeuteen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaan myös ravitsemisliikkeille tulee uusia rajoituksia lauantaista alkaen Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Rovaniemen kaupungissa, jossa anniskelu on jatkossa päätettävä kello 24 ja ravintolat suljettava kello yhteen mennessä.

Keskuskauppakamari: Voimassaolevien rajoitusten viestintä epäselvää

Voimassaolevien rajoitusten selvittäminen vaatii pitkää pinnaa ja salapoliisin työtä, arvioi varatoimitusjohtaja Anne Horttanainen Keskuskauppakamarin tiedotteessa.

Horttanaisen mukaan on vastuutonta, kuinka huonosti voimassaolevien rajoitusten sisältö on esitetty.

– Vaatii melkoista työtä selvittää avien ja sairaanhoitopiirien sivuilta, mikä päätös ja minkä sisältöisenä on milloinkin voimassa kulloisellakin alueella. Etenkin ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksillä on muutenkin erittäin vaikeaa. Olisi toivottavaa, että niiden toimintaa rajoittavat säännöt viestittäisiin selkeästi ja yksiselitteisesti, Horttanainen kertoo tiedotteessa.

Horttanainen ehdottaa yhtä taulukkoa avien sivuille, joista kävisivät selkeästi ilmi voimassa olevat rajoitukset.

– Heikko viranomaisviestintä antaa tilaa väärinkäsityksille ja disinformaation leviämiselle. Kumpikaan ei edesauta tämän kriisin ratkaisemista, Horttanainen kertoo tiedotteessa.