Tutkinta alkoi, kun poliisi sai viime vuoden keväällä ilmoituksen kiven heittämisestä sisään asunnon ikkunasta.

Huoltovarmuuskeskuksen maskikauppoihin liittyvä kiristystutkinta on valmistunut.

Helsinki

Helsingin poliisi kertoi keskiviikkona saaneensa valmiiksi esitutkinnan Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) maskikauppoihin liittyvästä kiristystapauksesta.

Poliisin mukaan tapaus koskee kahden henkilön välistä riitaa mittavasta suojamaskikaupasta ja kauppaan liittyvästä taloudellisesta edusta.

Poliisi epäilee, että uhria on vaadittu pakottamalla luopumaan noin viiden miljoonan euron arvoisesta taloudellisesta edusta, johon esitutkinnassa ei ole esitetty laillista oikeutta. Tapaukseen epäillään liittyneen eriasteista uhkailua ja kiristystä.

Rikosnimikkeinä on kaksi törkeän kiristyksen yritystä ja yksi yllytys törkeään kiristykseen.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Nikkasen mukaan epäiltyinä on kaksi miestä ja yksi nainen. Hän ei kertonut, keitä epäillään milläkin rikosnimikkeellä. Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Kiven heitto oli alkusysäys tutkinnalle

Poliisi sai huhtikuun alussa 2020 ilmoituksen kiven heittämisestä sisään asunnon ikkunasta Helsingissä. Tutkinnassa poliisin tietoon tuli seikkoja, jotka johtivat kiristysepäilyihin.

– Kiven heitto on ollut eräänlainen alkusysäys tutkinnalle. Siitä tämän tapahtumasarjan selvittely on käynnistynyt, ja taustalta ilmeni, että tässä on asianomistajalta pyritty saamaan taloudellista hyötyä pois, Nikkanen sanoi STT:lle keskiviikkona.

Tutkinnassa poliisi otti kiinni kaksi ihmistä epäiltyinä törkeästä kiristyksestä. Sittemmin epäillyt rikosnimikkeet vaihtuivat törkeän kiristyksen yritykseksi, koska uhrilta ei onnistuttu saamaan tavoiteltua taloudellista etua.

Sarmaste kertonut ikkunaan heitetystä kivestä

Suomen Kuvalehden uutisessa viime vuoden huhtikuussa liikemies Onni Sarmaste sanoi, että hengityssuojainten kauppaan liittyvän riidan yhteydessä hänen ikkunastaan olisi heitetty kivi sisään ja häntä olisi uhattu Helvetin enkeleillä.

Lehti uutisoi tuolloin, että Sarmaste ja kauneusalan yrittäjä Tiina Jylhä riitelevät siitä, kumpi on huijannut kumpaa HVK:n kanssa tehdyssä suojainkaupassa.

Nikkasen mukaan esitutkinnassa ei tullut esiin mitään konkreettista yhteyttä Helvetin enkeleihin.

Poliisi ei ota kantaa epäiltyjen tai uhrin henkilöllisyyteen. Tapaus siirtyi keskiviikkona syyteharkintaan.

Kahta epäillään törkeästä petoksesta

Keskusrikospoliisi (KRP) kertoi tiistaina, että se on saanut valmiiksi ja lähettää syyteharkintaan oman esitutkintansa HVK:n suojainhankinnoista.

KRP on selvittänyt, onko HVK:ta erehdytetty hankkimaan hengityssuojaimia, jotka eivät täyttäneet niille asetettuja vaatimuksia. Vyyhdin tässä haarassa kahta ihmistä epäillään törkeästä petoksesta.

Keväällä syyttäjälle siirtyi esitutkinta HVK:n sisäisestä toiminnasta suojainhankinnoissa. Kolmea ihmistä on epäilty luottamusaseman väärinkäytöstä.