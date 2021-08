Helsinki

Suomi valmistautuu evakuoimaan kymmeniä afganistanilaisia, jotka ovat työskennelleet tai tehneet palveluksia Suomen valtiolle, kertovat Yle ja Suomen Kuvalehti.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi Ylelle, että hallitus on yksimielinen siitä, että Suomella on velvollisuus auttaa afgaaneja. Haaviston mukaan Suomi selvittää parhaillaan sitä, ketkä Suomelle työskennelleistä ovat joutuneet tai joutuvat sen vuoksi uhan alle. Päätöksiä on tarkoitus tehdä lähiviikkojen aikana.

Suomalaisten liki 20 vuotta kestänyt kriisinhallinta Afganistanissa päättyi kesäkuussa, kun viimeiset suomalaissotilaat palasivat kotiin. Taleban on vahvistanut asemiaan Afganistanissa sen jälkeen, kun länsijoukkoja on vetäytynyt maasta.