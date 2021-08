Palon syttymissyytä sekä sitä, liittyykö palo mitenkään itse työmaahan ei tiedetä. Mittavan maastopalon sammutustyöt jatkuvat edelleen.

Kalajoen suuri maastopalo syttyi tuulivoimala­työmaalla, kertoo Jokilaaksojen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen keskiviikkoaamuna.

”Syttymisalueella tehdään tuulivoimaloita. Siitä, onko itse työmaalla mitään tekemistä palon syttymisen kanssa, ei ole mitään tietoa”, Haapanen sanoo.

Karkea syttymisalue on Haapasen mukaan ollut tiedossa palon alusta asti.

Tuulivoimala­työmaalla oli kuitenkin Haapasen mukaan tärkeä rooli maastopalon sammutustöissä.

”Työmaata varten on rakennettu tieverkkoa, jonka ansiosta pääsimme paremmin liikkumaan raskaalla sammutuskalustolla.”

”Auta armias, missä olisimme olleet ilman niitä.”

Kalajoen maastopalon syttymissyytä ei vieläkään tiedetä. Haapasen mukaan on epätodennäköistä, että koskaan saamme tietää syytä varmuudella. Metsäpalojen syttymissyyt ovat usein puhtaita arvioita, Haapanen kertoo.

”Kyllä se vain niin on, että metsäpalojen syttymissyyt mahtavat olla kaikkein vaikeimpia selvittää verrattuna esimerkiksi rakennuspaloihin.”

Tuulivoimapuiston edustaja Neoen Suomen maajohtaja Jerri Loikkanen kertoi aiemmin MTV3:lle, että kyseisellä työmaalla tehdään tällä hetkellä maansiirtotöitä. Alueella ei häneen mukaansa ole käynnissä työvaiheita, joista palon voisi kuvitella syttyvän.

Tuulivoimalatyömaan aliurakoitsija Destian paloalueelle jääneet kaivinkone ja pakettiauto tuhoutuivat palossa.

Lisäksi Loikkanen on kertonut Ylelle, että muutama jo tehty tuulivoimalan pohja on saanut palossa jälkiä. Loikkanen arvioi Ylen jutussa, että maastopalo aiheuttaa väistämättä viivästyksiä tuulivoima­puisto­hankeen aikatauluun.

Palon leviämisvaara on ainakin toistaiseksi ohi, mutta aktiivisia pesäkkeitä nousee pintaan jatkuvasti. Kuva sammutustöistä viime viikolta.

Pahimmillaan noin 290 hehtaarin kokoisen maastopalon sammutustyöt jatkuvat Kalajoella jo toista viikkoa. Alun perin pelastuslaitos sai hälytyksen palosta maanantaina 26. heinäkuuta.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Tapani Lehtelä kertoo varhain keskiviikkoaamuna, että sammutustöihin on päiväksi tulossa noin 50 henkeä.

Lehtelän mukaan uutta leviämisvaaraa ei paloalueella tällä hetkellä ole. Huolta aiheuttavat kuitenkin jatkuvasti löytyvät uudet palopesäkkeet.

”On tosi iso työ löytää ja sammutella niitä. Uusia pesäkkeitä nousee esiin joka päivä.”

Lehtelän mukaan uhkana on, että pesäkkeitä on runsaasti enemmän kuin on arvioitu. Tarkempi tilanne selviää keskiviikon ja torstain sammutustöiden aikana.

Paloalueella on viime päivien aikana satanut runsaasti, mikä on helpottanut tilannetta väliaikaisesti. Nyt uusia sateita ei kuitenkaan ole luvattu, ja turpeinen maa kuivuu nopeasti.

Kuivasta maasta maan sisäiset palot nousevat helposti, tuulinen sää taas levittää pintaan nousseita pesäkkeitä edelleen.

Lehtelä kertoo, että sammutustyön helpottamiseksi pelastuslaitos on padonnut alueen laskuojia.

”Patoaminen saa veden nousemaan maastossa, mikä hillitsee turvemaan sisällä kyteviä paloja sekä varmistaa meille sammutusvettä tarvittaessa.”

Kalajoen palon sammutustöihin on osallistunut Jokilaaksojen pelastuslaitoksen lisäksi ainakin 15 muuta Suomen pelastuslaitosta, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Aslak-pelastushelikopteri sekä alueen yksityisiä toimijoita.

Suuri osa auttaneita tahoista on jo lähtenyt alueelta, mutta lisäapu on Lehtelän mukaan puhelinsoiton päässä.

Hän haluaa erikseen kiittää sammutustöihin osallistuneita varushenkilöitä.

”Heille erityskiitokset. Olemme saaneet paljon positiivista palautetta heidän panoksestaan.”