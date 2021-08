Etätyöntekijöiden määrä kahviloissa voi kasvaa, mutta etenkin lounasaikaan pitäisi tilaa riittää muillekin.

Helsinki

Isot kahvilaketjut ovat elpymässä koronavuodesta, mutta lisääntyvät tartunnat ja uudet mahdolliset rajoitustoimet saattavat vielä vaikuttaa tilanteeseen.

Korona on vaikuttanut rajusti useiden kahviloiden toimintaan. Muun muassa vuonna 2005 perustettu Ciao Caffe -kahvilaketju on mennyt konkurssiin. Kahvilayrittäjä Kalle Vahteristo vahvistaa, että taustalla ovat koronan tuomat vaikeudet. Kahviloita on ollut Helsingissä, Espoossa, Turussa sekä Lahdessa.

Ruotsalaislähtöisen, nykyään saksalaisomisteisen kahvilaketju Espresso Housen tilanne näytti vielä kuukausi sitten hyvältä. Lisääntyneet tartunnat ovat kuitenkin varjostaneet heinäkuuta, kertoo Espresso Housen maajohtaja Santtu Hellström. Myyntiluvut ovat tällä hetkellä muutamia kymmeniä prosentteja pienempiä kuin vuonna 2019.

– Tilanne on ollut meille vaikea, mutta uskon, että koronatilanteen hellittäessä palautuminen on nopeaa.

Espresso Housella on Suomessa noin 60 kahvilaa, joiden työntekijöitä on jouduttu lomauttamaan. Hellströmin mukaan luottamus tulevaisuuteen on silti suuri. Sopimuksia uusiin paikkoihin on tehty ja paikkoja on etsitty, kun tilanne on näyttänyt hyvältä.

Ensimmäiset Espresso Houset avattiin Suomeen syyskuussa 2015. Yritys pitää nyt suurimman kahvilaketjun paikkaa Suomessa.

Suomalainen perheyritys ja kahvilaketju Robert's Coffee on hiljalleen alkanut elpymään koronavuodesta, kertoo toimitusjohtaja Harri Koivula.

Koivulan mukaan heinäkuun liikevaihto on ketjussa ylittämässä sekä vuosien 2020 että 2019 liikevaihtotason. Vuoden 2021 liikevaihto tulee olemaan parempi kuin vuonna 2020, mikäli uusia rajoitustoimia ei tule. Koronavuosi vaikutti selvästi yrityksen toimintaan, kun turismi kuihtui ja kahviloita laitettiin kiinni.

Robert's Coffeen kahviloita on Suomessa 46. Kesäkuussa ketju avasi uuden kahvilan Jyväskylään, ja uusia sijainteja etsitään jatkuvasti.

Kahvilat ovat houkutelleet uusia asiakasryhmiä

Ulkomaisen turismin puuttuessa sekä etätyöskentelyn lisääntyessä Robert's Coffeen Helsingin keskustan kahvilat eivät ole päässeet aikaisempien vuosien myyntilukemiin. Koivulan mukaan kahviloilla on iso rooli turistien ruokailu- ja ajanviettopaikkana.

– Koko toimiala on varmasti huolissaan siitä, miten saadaan ensi vuonna turisteja Suomeen. Pitäisi olla hyvissä ajoin hereillä, Koivula sanoo.

Hän kertoo, että kahviloiden avautuminen on saanut uudet asiakasryhmät kiinnostumaan kahviloissa käymisestä. Muun muassa kotimaan matkailijoita on tänä kesänä ollut paljon.

– Tuntuu, että ihmiset ovat tulleet nauttimaan avautuneista palveluista, vaikka eivät olisi ennen kahviloissa paljoa käyneetkään, Koivula kertoo.

Robert's Coffee on alkanut etävuoden jälkeen panostaa enemmän take away -palveluihin, sillä se ei Koivulan mukaan ole ollut ketjun vahvin alue. Etätyöskentelijät on pyritty ottamaan huomioon kahvilatoiminnassa.

Espresso Housen Hellström näkee, että osittainen etätyöskentely ja ruoan kotiinkuljetus ovat tulleet jäädäkseen. Espresso House onkin lisännyt kotiinkuljetusmahdollisuuksia ruoankuljetuspalvelu Woltin ja Foodoran kautta.

Etätyöläinen ja kahvilayrittäjä voivat tukea toisiaan

Ennen pandemiaa kahviloissa etätyöskentelijöiden valtaamat paikat aiheuttivat jonkin verran keskustelua niin kahvilassa käyvien kuin kahvilayrittäjienkin keskuudessa.

Sosiaalitieteiden yliopistonlehtori Hanna-Mari Ikonen Jyväskylän yliopistosta arvioi, että palveluiden avautuminen ja etätyöskentelyn pysyvä lisääntyminen tuovat useampia etätyöntekijöitä kahviloihin. Etäajasta jää elämään myös vahvempi noutoruokakulttuuri.

– Luulen, että ainakin hetkellisesti kahviloissa työskentely nähdään ainoastaan myönteisenä asiana, Ikonen sanoo. Hän kuitenkin korostaa etätyöskentelijöiden tarvitsevan pelisilmää, jotta paikkoja ei omita itselleen ruuhkaiseen aikaan.

Kahvila työskentelypaikkana voi kotitoimistoa paremmin tukea etätyöläisen motivaatiota ja tehokkuutta. Kahvilan hälinä voi tuoda yksinäiseen työskentelyyn läsnäolon tuntua. Kahvilat ovat myös opiskelijoille tärkeitä kohtaamispaikkoja opiskelupäivän lomassa.

Ikonen toivoo, että tulevaisuudessa suorittavaa työtä tekevä kahvilatyöntekijä sekä tietotyöläinen tai luovan alan työläinen voisivat ymmärtää toisiaan paremmin. Kahvilan työntekijät ymmärtäisivät tietotyöläisen tai luovaa työtä tekevän työn arvon, mutta toisaalta etätöitä kahvilassa tekevä ymmärtäisi olla valtaamatta kahvilaa ruuhkaisina aikoina.

Robert's Coffeen Koivula näkee kahviloissa työskentelyn ristiriitaisena. Osa asiakkaista voi pitkänä työskentelyaikana ostaa niin aamupalan, välipalan kuin lounaankin kahvilan tarjonnasta. Sujuva etätyö kuitenkin vaatii toimivaa wifi-palvelua sekä latauspisteitä. Koivulan mukaan ongelma syntyy, jos palveluihin panostaminen ei näy myynnissä.

– On huolenaihe, että kahviloista tulee etätyötoimistoja. Vuokrat ja palkat pitää kuitenkin pystyä maksamaan, minkä vuoksi on tärkeää, että kahviloiden asiakaskierto säilyy riittävänä ja uudet asiakkaat mahtuvat sisään, Koivula sanoo.

Huoli painottuu lounasaikaan, jolloin asiakaspaikat voivat loppua. Hiljaisempina aikoina asiakkaat luovat Koivulan mukaan jopa turvallisuudentunnetta kahvilaan.

Espresso Housen Hellström taas kertoo, että etätyöntekijöistä ei kahvilalle ole haittaa.