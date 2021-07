Suomen 22 pelastuslaitoksesta 15 on lähettänyt Kalajoelle apua. Pelastusjohtajan mukaan palo on tiettävästi Suomen toiseksi suurin 1970-luvun alun jälkeen.

Kalajoella jo usean päivän roihunnut maastopalo työllistää tällä hetkellä satoja palopelastajia eri puolilta Suomea.

Paloa on sammutettu vielä koko perjantain vastainen yö, eikä se ole päässyt toistaiseksi leviämään, kertoo Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen perjantaiaamuna Twitterissä.

”Omat voimavaramme on kulutettu lähes loppuun. Väki on tehnyt kohtuuttoman pitkiä työvuoroja, eikä kunnon lepoaikoja olla pystytty järjestämään”, Haapanen sanoi torstaina.

Paloalueelle on kuitenkin saatu apuvoimia ympäri maata. Suomen 22 pelastuslaitoksesta 15 on lähettänyt Kalajoelle apua.

”Todella moni on pystynyt lähettämään kokonaisen pelastusjoukkueen, joka tarkoittaa vahvuudeltaan 14–18 ihmistä”, Haapanen kertoo.

Video näyttää, kuinka helikopteri haki sammutustöissä käytettävää vettä:

Alueelle saatiin avuksi Puolustusvoimilta kaksi ja Rajavartiolaitokselta yksi helikopteri. Lisäksi sinne tilattiin muun muassa Lapin pelastushelikopterin tuki ry:n Aslak-pelastushelikopteri.

Se kävi Haapasen mukaan ilman turhaa byrokratiaa.

”Soitin yöllä kahdelle kollegalle Lappiin ja tiedustelin, onko Aslak soveltuva tänne. Kollega kertoi, että on, ja tunti sen jälkeen häneltä tuli viesti, että he voivat tarvittaessa järjestää vaikka pari säiliöautoa ja päällystöapua”, Haapanen kertoo.

”Soitin seitsemältä aamulla, että apu otetaan vastaan. Kahden tunnin päästä tuli ilmoitus, että se on matkalla.”

Kristian Forsbacka säätää sammutusauton pumppua.

Säiliöautot tyhjenivät nopeasti ja lähtivät hakemaan lisää vettä. Täysi säiliöauto peruuttaa sammutusauton pumppujen luo.

Torstain vastaisena yönä alueelta kaadettiin runsaasti täyskasvuista puustoa, jotta sinne saatiin kaivettua palokäytäviä. Ne tehtiin muun muassa kahdeksan kaivinkoneen voimin, Haapanen kertoo.

”Niillä yritetään estää uuden latvapalon mahdollisuus. Sen rajoituslinja on toistaiseksi pitänyt, se on positiivista”, Haapanen sanoo.

Haasteita luo puuskittainen tuuli.

”Pitää muistaa, että niin kauan kun paloalueelta tulee lämpöä, saattaa tulla yllättäviä tuulen pyörteitä sun muita, jotka pääsevät yllättämään sammuttajat.”

Torstai-illalla tuulenpuuskien on määrä rauhoittua, mutta silloin Haapasen mukaan edessä ovat hektiset ajat.

”Silloin rajoituslinjoja pitää parannella ja korjailla sekä jatkaa järjestelmällistä ja raakaa sammutustyötä”, Haapanen toteaa.

Haapasen mukaan seuraava kriittinen hetki on aamulla, kun auringon noustessa tuulet yleensä voimistuvat.

”Voimme alkaa huokaista helpotuksesta, kun päälle tulee kunnon sateet tai vaihtoehtoisesti silloin, kun alue alkaa olla lähes täysin sammutettu.”

Kaivinkone raivaa savuisessa metsässä sulkulinjaa palon rajaamiseksi.

Sammuttajat kastelevat kaivurilla metsään raivattua sulkulinjaa, jonka toivotaan pysätyttävän palon.

Sammuttajat täyttävät pumpuilla säiliöautoja järvestä, josta myös helikopterit käyvät hakemassa vettä sammutussäkkeihinsä.

” ”Pelastajat huusivat, että liekkiä!”

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jani Parviainen kertoi torstaina HS:lle, että ainoastaan kuurottaiset sateet ovat Keski-Pohjanmaalla mahdollisia.

”Emme voi yhtään tietää, mihin sateet osuvat. Voi olla, että ne kiertävät koko paloalueen”, pelastusjohtaja Haapanen sanoo.

”Ennusteen mukaan perjantaina pitäisi tulla jatkuvampaa sadetta pidemmälle iltaan. Toivomme, että se osuu paloalueelle. Se pienentää jonkin verran palon leviämisriskiä viikonlopun ylitse.”

Pienet kuurot eivät kuitenkaan juuri auta tässä tilanteessa, sillä maaperä on palon jäljiltä lämmin.

"Luulen, että vähintään seuraava viikko sammutetaan, vaikka tulisi minkälainen sade”, Haapanen sanoo.

Paikalla oleva HS:n kuvaaja Kalle Koponen kertoo, että iltapäivästä alueella syttyi vähän väliä uusia paloja.

”Pelastajat huusivat, että ’Liekkiä!’ ja säntäsivät letkujen sekaan sammuttamaan paloa.”

Koposta on varoitettu kaatuvista puista.

”Tuli on polttanut juuria ja puut ovat huterasti pystyssä. Niitä kaatuilee siellä täällä.”

Alue on Koposen mukaan vaikeakulkuista. Laidalta toiselle halutessaan on kierrettävä pitkiäkin lenkkejä.

”Maisema on todella aavemainen, kun metsän pohja on palanut. Se on musta, mutta puita seisoo”, Koponen kuvailee.

Kuumaan maahan kaatuneen puun havut syttyivät tuleen.

Paloalueella työskentelee aktiivisesti noin 250 henkilöä. Lukumäärä elää jatkuvasti, Haapanen kertoo. Pahimmillaan työvuorot ovat olleet 24-tuntisia, mutta lisäresurssien ansiosta pisimmistä rupeamista on päästy eroon.

Jokilaaksojen pelastuslaitos tiedotti torstaina, että 300 hehtaarin kokoisen maastopalon leviäminen saatiin pysäytettyä torstain vastaisena yönä.

”Olemme kriittisiä, emmekä halua sanoa palon olevan hallussa ennen kuin se on lähes sataprosenttisen varmaa”, Haapanen kertoo.

”Jos tätä 300 hehtaarin aluetta lähtee kävellen kiertämään, sen kehä on vähintään noin kahdeksan kilometriä”, Haapanen kertoo.

Palo ei tällä hetkellä uhkaa asutusta.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen mukaan tuulen alapuolella olevien asukkaiden ja kiinteistöjen omistajien on kuitenkin syytä seurata tilannetta oman kiinteistönsä osalta ja varautua tarvittaessa omatoimisesti evakuoitumaan.

Pelastuslaitos kehottaa heitä myös seuraamaan pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten tiedotteita sekä mahdollisia vaaratiedotteita.

Jatta Herlevi Kokkolan VPK:sta jakoi ruokaa sammuttajille.