Kiihtymisvaiheeseen on viime päivinä siirtynyt useita uusia sairaanhoitopiirejä.

Hallituksen on määrä keskustella ja päättää iltapäivällä uusista ravintolarajoituksista kiihtyvän koronaviruspandemian vuoksi.

HS:n tietojen mukaan kello 13 alkavassa istunnossa päätetään kiihtymisvaiheen ravintolarajoituksista ainakin Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Satakunnan ja Pohjois-Karjalan alueille.

Alueet ovat itse jo aiemmin kertoneet olevansa kiihtymisvaiheessa, mutta hallitus ei ole vielä säätänyt niille kiihtymisvaiheen rajoituksia.

Tällä hetkellä kiihtymisvaiheen ravintolarajoitukset ovat voimassa Kymenlaakson, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla.

Näillä alueilla anniskelu on sallittu aamuseitsemän ja puolenyön välisenä aikana, ja ravintoloiden on suljettava ovensa viimeistään kello yksi yöllä. Niin sanotuissa juomaravintoloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista, ruokaravintoloissa kolme neljäsosaa.

Hallituksen kokouksen esityslistalla on vain yksi asia eli ravintolarajoitukset. Merkittävä osa ministereistä on yhä kesälomalla.