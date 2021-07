Lauantaina todettiin THL:n mukaan koko maassa yhteensä 570 uutta koronavirustartuntaa. Niistä yli 50 todettiin Turussa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä todettiin perjantain aikana 111 koronavirus­tartuntaa, kertoo sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

”Yhtä paljon tartuntoja sairaanhoitopiirissä on todettu viime vuoden marraskuussa, kun iso tartunta-aalto lähti liikkeelle”, Rintala sanoo.

Tartunnoista suurin osa todettiin Turussa.

”Olemmehan me nyt huimissa lukemissa. Ilmaantuvuus on 74,7 sataatuhatta ihmistä kohti 14 viime vuorokauden aikana.”

Tartunnat päivittyvät viiveellä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rekisteriin. Vaikka lauantain tartuntojen määrä oli suuri, ei Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toimialuejohtaja ja johtajaylilääkärin sijainen Arto Rantala yllättynyt luvuista.

"Tällä viikolla on muinakin päivinä Turussa todettu neljällä alkavia lukuja”, hän sanoo.

” ”Jos nuoret haluavat bilettää, turvavälejä harvoin muistetaan.”

Nousu on tapahtunut muutamissa viikoissa.

Tartunnoista noin 40 prosenttia on todettu nuorilla aikuisilla, 15–24-vuotiailla, joista valtaosa, 60 prosenttia, on rokottamattomia. Tartuntoja on jäljitetty etenkin ravintoloihin, yökerhoihin ja festareille.

”Tautia leviää myös erilaisissa ulkotapahtumissa, jalkapalloa pelatessa ja kaveripiirin kanssa ulkona oleskellessa”, Rintala sanoo.

Hän muistuttaa, että ulkonakin tulisi muistaa yli kahden metrin turvavälit ja välttää lähikontaktia.

”Yleensä festareilla ja iltatapahtumissa ollaan lähekkäin ja huudetaan musiikin yli. Kyllä siinä aerosoli leviää, vaikka ulkona ollaankin. Ja jos nuoret haluavat bilettää, turvavälejä harvoin muistetaan.”

Nopean leviämisen taustalla on kaksi syytä: ensinnäkin nuorilla ei ole rokotussuojaa ja toiseksi leviävä virus on koronaviruksen deltamuunnos. Muunnoksen aiheuttamissa infektioissa sairastuneen virusmäärät ovat hyvin suuria eli taudin kantajan nenä­nielussa kehittyy runsaasti enemmän virusta kuin alkuperäisen koronaviruksen tai brittimuunnoksen aiheuttamassa taudissa.

Hyvää on se, että tartuntojen nousu ei ole tarkoittanut samanaikaista sairaalatarpeen nousua.

”Kuluneen viikon aikana sairaalahoidon määrä on viikon aikana jopa vähentynyt, kun ihmisiä on päässyt kotiin. Myöskään sairaalakuolemissa ei näy kasvua”, Rintala sanoo.

Myöskään erikoissairaanhoito ei ole kuormittunut.

Nuorten koronarokotukset etenevät sairaanhoitopiirissä Rintalan mukaan hieman vaihtelevasti. Osassa kunnista halukkuus saada rokote on suurta, osassa kohtuullista ja osassa hieman matalampaa. Kuntiin on suunnitteilla muun muassa pop up -rokotuspisteitä, joihin nuoret voisivat spontaanisti ilman ajanvarausta mennä ottamaan rokotteen.

Ongelmana kuitenkin on se, että vaikka rokotteita on, ei henkilökuntaa tahdo olla.

”Työvoimaa menee niin paljon jäljitystyöhön, rajoille testaamiseen ja todistusten tarkastamiseen.”

Lisäksi Rantalan mukaan ihmiset ovat jonkin verran lykänneet kesäsuunnitelmiensa takia jo varattuja rokotusaikoja.

Myös Turussa astui lauantaina voimaan uusia, tiukempia ravintolarajoituksia. Rintala toivoo niiden hillitsevän tartuntojen kasvua.

”Mutta se jää nähtäväksi.”

Lauantaina todettiin THL:n mukaan koko maassa yhteensä 570 uutta koronatartuntaa. Jo viikon nousussa ollut tartuntakäyrä siis jatkaa nousuaan.

THL:n koronakartan mukaan yhtä paljon tartuntoja todettiin edeltävän kerran maaliskuun lopussa.

Kuluneen viikon aikana huolensa tartuntamääriä nostavista nuorten juhlista on ilmaissut niin THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito­piirin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinenkin.