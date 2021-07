Kuluvan kesän hukkumistilastot näyttävät synkiltä. Kesäkuussa hukkui 30 ihmistä, mikä on suurin määrä vuoden 1999 jälkeen. Heinäkuussa hukkumisia on tapahtunut jo yli 20.

Esimerkiksi lauantaiaamuna poliisille tuli ilmoitus Polvijärvellä hukkuneesta miehestä. Savossa taas kuoli perjantai-iltana poliisin tiedotteen mukaan kolme yli 70-vuotiasta uimaria.

Mistä hukkumiset tyypillisimmin johtuvat Suomessa ja mitä niille voisi tehdä?

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton (Suh) koulutus­suunnittelija Anne Hiltusen mukaan yleisimmät syyt hukkumiselle löytyvät kolmen h-kirjaimen takaa: helle, humala ja huolimattomuus.

”Kesällä hakeudutaan veden äärelle, nautitaan alkoholia ja saatetaan yliarvioida uintikuntoa.”

Suomessa hukkuu vuosittain 100–150 ihmistä. Tänä vuonna hukkuneita on noin 70, joista yli puolet on miehiä. Hiltunen arvioi, että miehet ottavat yleisemmin riskejä veden äärellä käyttämällä alkoholia ja arvioimalla väärin uintikuntonsa.

Suurimmassa hukkumisriskissä ovat lapset ja keski-iän ylittäneet miehet. Iäkkäämmillä ihmisillä riskinä on sairauskohtauksen saaminen vesillä.

Hietaniemen uimarannan rantapelastaja Sonja Lehtisen mukaan humalaiset aikuiset aiheuttavatkin puuttumista vaativia tilanteita enemmän kuin uimataidottomat lapset. Hän kertoo, että varsinaisia pelastus­tilanteita on kesän aikana ollut vain muutama, ja niissäkin merestä on noudettu lähinnä nuoria.

”Olemme esimerkiksi joutuneet kieltämään liian humaltuneita ihmisiä menemästä uimaan”, Lehtinen sanoo.

Myös Pikkukosken uimarannalla on jouduttu puuttumaan aikuisten häiriö­käytökseen. Rantapelastaja Touko Pylkkäsen mukaan vanhemmat ovat kuitenkin vahtineet lapsiaan melko kiitettävästi ja puhelinta selaavia aikuisia näkyy harvoin.

”Pahimmassa tapauksessa vanhempi katsoo rannalla puhelintaan eikä vahdi lasta. Jos rannalla on vielä äkkisyvää, on riski onnettomuudelle suuri”, hän sanoo.

Touko Pylkkänen kertoo, että Pikkukosken uimarannalla jokainen lapsiperhe jututetaan erikseen ja heille kerrotaan rannan vaaranpaikoista ja suosituksista. Ennaltaehkäisy on Pylkkäsen mukaan toiminut tehokkaasti.

Listasimme yleisimpiä tekijöitä, jotka vaikuttavat suomalaisten veden äärellä ottamiin riskeihin.

Vuodenaika ja sää

Eniten ihmisiä hukkuu kesäkuukausina, jolloin onnettomuus tapahtuu yleisimmin uidessa ja vesiliikenteessä. Talvella ja alkukeväällä hukkumiset johtuvat pitkälti jäihin putoamisesta. Keväällä ja syksyllä veneillessä riskiksi nousee raskas pukeutuminen, joka voi vaikeuttaa veteen pudonneen pinnalla pysymistä.

Lämpimät viikonloput näkyvät tyypillisesti hukkumis­tilastoissa. Viime viikonlopun aikana raportoitiin peräti seitsemästä hukkumisesta.

Jatkuvat helteet ja lämmenneet vedet ovat ajaneet ihmisiä virkistäytymään rannoille, ja veden äärelle hakeutuvat myös kokemattomat uimarit. Kun korona­epidemian vuoksi uimahallit ovat olleet laajalti kiinni, tarve päästä pulikoimaan on suuri.

”Olemme kuivan maan eläimiä, joten uimataito vaatii ylläpitoa. Pitkän tauon jälkeen kunto ei välttämättä riitä”, Hiltunen selittää.

Alkoholi ja riskinotto

Alkoholi on hukkumisen kannalta suurimpia riskitekijöitä, sillä päihtymys voi aiheuttaa veteen putoamisen ja vaikuttaa merkittävästi uintikykyyn. Hukkumisista noin puolet tapahtuu alkoholin vaikutuksen alaisena.

Vesiliikenteessä rangaistavan juopumuksen raja on yksi promille. Raja on kuitenkin häilyvä, sillä rangaistavuutta arvioidaan veneilijän toimintakyvyn ja hänen aiheuttamansa vaaran perusteella. Laki ei koske soutuveneitä, joten soutaminen kovassakaan humalassa ei ole rangaistavaa.

”Se on ihan fine, jos ajaa viinilasi kädessä veneellä. Jos saman tekisi autolla, ei kukaan katsoisi hyvällä”, Hiltunen sanoo.

Ylimääräisiä riskejä otetaan myös selvin päin. Veneily ilman pelastusliivejä ja turhan kauas rannasta uiminen altistavat vaaratilanteille.

”Monet uivat huolettomasti pitkiä matkoja veneväylille asti. Ilman uimaripoijua näkyvyys on huono, ja joku voi ajaa päälle veneellä.”

Taidot vesillä

Vuoden 2017 uimataitotutkimuksen mukaan kolme neljästä kuudes­luokkalaisesta on uimataitoisia. Perusopetuksen opetus­suunnitelmassa tavoitteena on opettaa 3–6-luokkalaisille sellainen uimataito, että he osaavat liikkua vedessä sekä pelastautua tarvittaessa.

Lasten uimataitoon vaikuttaa koulujen uimaopetus sekä uimahallien läheisyys kunnissa. Osa kunnista ei järjestä opetus­suunnitelmaan kuuluvaa uimakoulua lainkaan, joten lasten uimataidoissa on eroja alueittain.

Pohjoismaisen määritelmän mukaan uimataitoinen ihminen osaa uida yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta 50 metriä selällään.

Hiltunen näkee, että heikko uimataito on yksi syy ikääntyneiden ihmisten hukkumisille.

”Uimahalliverkostoa lähdettiin rakentamaan 70-luvulla, joten parempi uimataito ulottuu nykypäivän 50-vuotiaisiin.”

Hietaniemen rantapelastajan Sonja Lehtisen mukaan uimataidottomatkin lapset voivat kahlata rantavedessä, mikäli lapsen pitää itsensä ja rantaviivan välissä. Lisäksi lapsen tulisi olla aina kädenmitan päässä.

Omien taitojen yliarvioiminen vaikuttaa onnettomuus- ja hukkumisriskiin myös vesiliikenteessä. Vesillä on kaiken tasoisia liikkujia, sillä veneily ei vaadi ajokorttia. Alle 24-metrisen moottoriveneen kuljettamiseen riittää käytännössä vain 15 vuoden ikä.

”Vesistöissä on villin lännen meininkiä, kokemattomia kuskeja ja alkoholinkäyttöä”, Hiltunen kuvailee.

Kesän trendiharrastukset, vuokrattavat vesiskootterit ja sup-laudat, aiheuttavat riskitilanteita. Vesiskootterilla saatetaan temppuilla ja ajaa kovaa, kun taas sup-lauta voi karata, ellei käytä karkuremmiä.

Huolimaton asenne

Uiminen ilman valvontaa lisää hukkumisriskiä. Vedessä aikuisen tulisi olla käden mitan päässä lapsesta. On tärkeää, että aikuiset katsovat lasten perään veden äärellä, sillä hukkuminen tapahtuu hiljaa ja huomaamatta.

”Jos älypuhelin vie huomion, hukkuminen voi tapahtua hyvin äkkiä.”

Valvovia silmiä tarvitaan niin lapsiperheiden suosimilla uimarannoilla kuin mökki­saunallakin, sillä veden äärellä on aina riskejä. Hiltunen muistuttaa, että kuka tahansa voi hukkua ja jokainen numero tilastoissa on jonkun läheinen.

Riskeihin voi vaikuttaa omalla asenteellaan.

”Vaikka olen hengenpelastus­urheilija ja saavuttanut kaiken maailman mitaleja, en missään nimessä lähtisi yksin uimaan. Vesi on ihana mutta tappava elementti. Sitä pitää kunnioittaa.”

Hietaniemen rannalla saattaa helteisimpinä päivinä käydä jopa 10 000 vierailijaa. Rantapelastaja Lehtinen kuvailee, ettei hiekkaa aina edes näy ihmismeren alta.

Miten tunnistat ja pelastat hukkuvan?

Hukkuminen tapahtuu usein hiljaa ja huomaamatta. Hukkuminen voi näyttää siltä kuin kiipeäisi näkymättömiä tikapuita pitkin vedessä.

Tyypillisesti hukkuva nousee vedessä pystyasentoon, ja hänen kätensä räpsähtävät veden pinnalle kuin hän yrittäisi tarttua johonkin. Hukkuva pyrkii haukkomaan henkeä ja hänen kasvonsa ovat pintaa kohti.

Kun epäilee toisen olevan hukkumis­vaarassa, on syytä kysyä, tarvitseeko hän apua. Jos vastausta ei kuulu, on aika toimia. Hukkuvaa autetaan HRAP-muistisäännön mukaisesti.

H eli hälyttäminen. Hukkuvaa auttaessa on soitettava hätäkeskukseen. On hyvä tehdä pelastus­tilanne näkyväksi muillekin rannalla oleville.

R eli rauhoittuminen. Sekä pelastajan että pelastettavan kannattaa pysyä rauhallisena. Autettavalle voi kertoa, että apu on jo tulossa.

A eli apuväline. Hukkuvaa pelastaessa on syytä käyttää jotakin kelluttavaa apuvälinettä, kuten pelastus­rengasta, tyhjää kanisteria tai airoa. Ilman apuvälinettä auttaja vajoaa herkemmin hukkuvan mukana veden alle.

P eli pelastaminen tehdään ripeästi mutta varoen. Pelastettava autetaan rantaan ja tarvittaessa hänelle annetaan ensiapua sekä kuljetus jatkohoitoon.