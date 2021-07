Selkämeren ulapalla ja järvissä laajalti sinilevää – sisävedet paikoin ennätyslämpimiä

Selkämeren rannikolla levähavaintoja on tehty vain muutama: esimerkiksi Rauman edustalla on havaittu hieman sinilevää.

Helle on edistänyt sinilevän kasvua sisävesillä, mutta havainnoissa levää on pääosin vähäisesti, tiedottaa Suomen ympäristökeskus (Syke). Selkämeren ulapalla sinilevää on tiedotteen mukaan laajalti ja järvissäkin tavanomaista enemmän.

Rannikolla havainnot sinilevästä painottuvat Saaristomerelle, jossa sinilevähavaintojen määrä on kaksinkertaistunut viikon takaiseen nähden. Verrattuna vuosien 1998–2020 keskiarvoon havaintojen määrä tällä viikolla on huomattavasti korkeampi kuin samana ajanjaksona yleensä. Poikkeuksellisista lämpötiloista huolimatta sinilevätilanne Suomenlahden rannikolla on kohtalainen.

Selkämeren rannikolla havaintoja on tehty vain muutama: Rauman edustalla on havaittu hieman sinilevää, Pyhärannan ja Kaskisen lähettyvillä puolestaan runsaasti. Merenkurkussa Vaasan ja Uusikaarlepyyn välisessä saaristossa on havaittu paikoitellen hieman sinilevää. Perämeren rannikolla tilanne on niin ikään rauhoittunut, sillä ainoastaan Kannuksen ja Hailuodon rannikoilla on havaittu hieman sinilevää.

Selkämeren ulapalle on lämpimän ja tyynen sään vaikutuksesta kehittynyt laaja sinileväesiintymä. Suomenlahdella tilanne levän suhteen on maltillinen.

Kasvavia määriä pinnanläheistä sinilevää on havaittu Saaristomeren sisäosissa, Saaristomeren läntisillä alueilla, Saaristomeren ja Ahvenanmaan välisillä merialueilla sekä Saaristomeren ja Hangon välisellä alueella. Saaristomeren kansallispuiston keskiosissa sinilevän määrä on vähäinen.

Järvillä sinilevää on havaittu valtakunnallisilla havaintopaikoilla tavanomaista enemmän. Hieman sinilevää on havaittu 57 virallisella havaintopaikalla ja runsaasti sinilevää kuudella havaintopaikalla.

Sisävedet ovat paikoin ennätyslämpimiä. Vedet ovat jopa 5–7 astetta ajankohdan keskiarvoa lämpimämpiä.

– Syvännealueiden lämpötila voi nousta tavanomaista korkeammaksi tänä kesänä, arvioi hydrologi Merja Pulkkanen Suomen ympäristökeskuksesta.