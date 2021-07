Traficom varoittaa huijaustekstiviesteistä, jotka sisältävät haittaohjelman – FluBot voi varastaa salasanoja ja muita tietoja

Haittaohjelmat voivat vaarantaa myös yritysten tietoturvan, jos työpuhelimessa on arkaluontoisia tietoja.

Helsinki

Suomalaiset saavat puhelimiinsa tällä hetkellä huijaustekstiviestejä, jotka sisältävät linkin FluBot-haittaohjelmaan, kertoi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tiistaina.

Android-käyttöjärjestelmää käyttäviin laitteisiin kohdistuva haittaohjelma toimii niin, että ihminen saa tekstiviestin, jossa kerrotaan hänelle saapuneesta puhelinvastaajaviestistä.

Traficomin mukaan huijausviestin linkkiä ei tule avata, sillä linkki voi johtaa haittaohjelmaan, tietojenkalasteluun tai tilausansoihin. Haittaohjelma voi varastaa esimerkiksi salasanoja ja muita laitteella olevia tietoja.

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus ja poliisi varoittivat tekstiviestitse leviävästä haittaohjelmasta myös kesäkuun alussa, mutta kuun lopulla ilmoitusmäärät vähenivät. Nyt ilmoitusmäärät ovat Traficomin mukaan taas kasvussa.

Haittaohjelmat eivät ole ainoastaan yksittäisen ihmisen ongelma, sillä työpuhelimissa haittaohjelmat vaarantavat myös yritysten tietoturvan, jos puhelimessa on arkaluontoisia tietoja.

Traficom neuvoo toimimaan ripeästi, jos on asentanut haittaohjelman

Jos huijausviestin vastaanottaja on avannut linkin ja asentanut haittaohjelman, voi tilanteen yrittää vielä korjata toimimalla ripeästi. Traficom neuvoo palauttamaan laitteen tehdasasetukset tai palauttamaan varmuuskopion, joka on luotu ennen haittaohjelman asentamista.

Jos haittaohjelman saastuttamalla laitteella on käyttänyt pankkisovellusta tai käsitellyt luottokorttitietoja, on syytä ottaa yhteyttä pankkiin ja tehdä rahallisista menetyksistä rikosilmoitus.

On myös syytä vaihtaa salasanat palveluihin, joita laitteella on käytetty. Haittaohjelma voi varastaa salasanoja, jos palveluihin on kirjauduttu haittaohjelman asentamisen jälkeen.

Lisäksi saastuneen laitteen omistajan on otettava yhteyttä operaattoriin, sillä liittymästä on voinut lähteä maksullisia viestejä. Traficomin mukaan tällä hetkellä liikkeellä olevat Android-haittaohjelmat levittävät itseään eteenpäin saastuneista laitteista lähettämällä tekstiviestejä.

Traficom suosittelee välttämään sovelluksien lataamista erillisten linkkien kautta, vaan lataamaan ne aina erikseen sovelluskaupasta.