Tytti Yli-Viikari kommentoi potkujaan Suomi Areenassa: ”Kuten Shakespearen Kuningas Learissa narri toteaa, älä jää pyörivän pyörän runtelemaksi”

Suomi Areenan keskustelutilaisuudessa ruodittiin sitä, johtuivatko Tytti Yli-Viikarin potkut naisvihasta vai oliko kyse kampaamolaskuja isommista asioista.

Helsinki

Huono viestintästrategia, naisviha, median yksipuolinen narratiivi vai sittenkin epäselvyydet lentopisteiden käytössä ja tehty työsopimus ilman työvelvoitetta? Muun muassa näitä syitä lueteltiin viestintätoimisto Tekirin keskustelutilaisuudessa Suomi Areenassa. Keskustelussa ruodittiin Valtiontalouden tarkastusviraston entisen pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin tapausta ja muita mediakohuja.

Eduskunnan täysistunto antoi Yli-Viikarille potkut kesäkuun lopussa.

Tekirin hallituksen puheenjohtajan Harri Saukkomaan juontamassa keskustelussa puhuttiin siitä, kuka 2021-luvun Suomessa antaa viimeisen tuomion.

Paikalla Helsingin Allas Sea Poolilla olivat keskustelemassa keskustan entinen puoluesihteeri, Tekirin nykyinen neuvonantaja Timo Laaninen, tunnettu asianajaja Riitta Leppiniemi, somevaikuttaja Emmi Nuorgam, Ylioppilaslehden päätoimittaja Tuija Siltamäki, toimittaja Tommi Parkkonen sekä Yli-Viikari.

Yli-Viikarilta kysyttiin muun muassa sitä, tekisikö hän nyt jotain toisin.

– Varmasti olisi pitänyt silloin tammi-helmikuussa ymmärtää, että nyt iso pyörä pyörii mäkeä alaspäin ja kuten Shakespearen Kuningas Learissa narri toteaa, älä jää sen runtelemaksi, Yli-Viikari sanoi.

Yli-Viikari lisäsi, että asia oli kuitenkin hyvin vaikea nähdä. Hänen mukaansa asioita ei ole myöskään esitetty suhteellistaen tai kohtuullistaen tai edes siten, että faktat olisivat oikein.

Hän ei suoraan sano, missä asioissa uutisointi olisi ollut virheellistä. Hän myös painotti, että hänen asiansa on edelleen monilta osin kesken.

"Tässä on ollut paljon kampaamokeissejä isompia asioita"

Nuorgam pohti, onko Yli-Viikarin kohtelu johtunut siitä, että tämä on nainen. Hänen mukaansa moni ministerinainen on ollut Suomessa samassa tilanteessa.

– Eilen vielä googlasin, mistä tämä Tyttiin liittyvä keskustelu on syksyllä lähtenyt, ja kävin tarkistamassa lukuja. Ihanko totta me olemme alusta saakka puhuneet parinsadan euron kampaamokäynneistä ja tällaisista asioista. Jos me laittaisimme ne mittakaavaan, johon ne pitäisi laittaa, olisiko se uutinen, Nuorgam sanoo.

Hänen mukaansa se ei ole uutinen ja me elämme yhteiskunnassa, joka on täynnä sisäistettyä naisvihaa. Parkkonen oli täysin eri linjoilla.

– Tämä ei ole mikään sukupuolikysymys. Kaksi sanaa: Ilkka Kanerva. Tässä ei ole mitään naisvihaa.

Kanerva joutui luopumaan ulkoministerin paikastaan tekstailtuaan eroottissävytteisesti Johanna Tukiaisen kanssa.

Hän kuitenkin sanoi yleisellä tasolla, että mittakaava ja fokus lähtevät medialta usein lapasesta.

Siltamäki lisäksi muistutti, että Yli-Viikarin tapauksessa kyse ei ole ollut mistään kampaamolaskuista vaan siitä, mihin lentopisteet on käytetty ja siitä, että eräälle VTV:n työntekijälle oli tehty kahden vuoden työsopimus ilman työvelvoitetta.

– Tässä on ollut paljon kampaamokeissejä isompia asioita. Lisäisin miesministereitä, jotka ovat varmaan omasta mielestään tulleet julkisuudessa kohtuuttomaksi käsitellyiksi. Alexander Stubb, Antti Rinne, Juha Sipilä ja Jyrki Katainen ja tietysti myös Matti Vanhanen, Siltamäki sanoi.

75 prosentissa matkasuunnitelmista olennaisia puutteita

Eduskunnan täysistunto irtisanoi Yli-Viikarin kesäkuun lopussa. VTV:n toimintaan liittyviä epäkohtia oli selvitetty eduskunnan tarkastusvaliokunnassa helmikuusta lähtien.

Valiokunta on todennut, että Yli-Viikarin toiminta on merkittävällä tavalla heikentänyt luottamusta viraston toimintaan. Yli-Viikarin toimintaa selvittäessään eduskunnan tarkastusvaliokunta kysyi, miten Yli-Viikari oli käyttänyt virkamatkoista karttuneita Finnairin kanta-asiakaspisteitä. Valiokunta tiesi, ettei pisteitä ole käytetty virkamatkoihin ja että niiden yksityiskäyttö on tarkastusviraston sääntöjen mukaan kielletty.

Yli-Viikari kieltäytyi kertomasta pisteiden käytöstä.

Valiokunta kiinnitti lisäksi huomiota muun muassa pääjohtajan laskutukseen liitettyjen matka-asiakirjojen puutteellisuuteen ja yksittäisiin laskutusepäselvyyksiin.

Valiokunta löysi huomautettavaa muun muassa virkamatkoista, matka-asiakirjoista sekä yksittäisistä laskutuksista, kuten kampaamo- ja stailauskuluista sekä viraston työhyvinvoinnista.

Valiokunta olisi halunnut tietää enemmän muun muassa pääjohtajan lisääntyneistä matkoista erityisesti Intiaan ja Bhutaniin sekä niiden tuloksellisuudesta viraston kannalta. Yli-Viikari ei kuitenkaan antanut matkoihin selvyyttä.

Lisäksi 75 prosentissa Yli-Viikarin matkasuunnitelmista on ollut olennaisia puutteita.

Poliisi tutkii Yli-Viikarin toimia lentopisteisiin ja tämän tekemään työsopimukseen liittyen. Työsopimuksessa virkamiehelle tehtiin kahden vuoden työsopimus ilman työvelvoitetta.

Yli-Viikari on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin, joista häntä epäillään.