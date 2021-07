Perussuomalaisten puheenjohtajakisaan lähtevä Riikka Purra: "Mikäli se on minusta kiinni, perussuomalaiset ei koskaan osallistu hallitukseen, jossa se ei merkittävästi onnistuisi tiukentamaan suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa."

Olen heti Halla-ahon ilmoituksen jälkeen saanut hyvin paljon yhteydenottoja ja pyyntöjä lähteä kisaan puolueemme jäseniltä, Purra sanoi.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra kertoi tiedotustilaisuudessa lähtevänsä mukaan perussuomalaisten puheenjohtajakisaan.

– Olen heti Halla-ahon ilmoituksen jälkeen saanut hyvin paljon yhteydenottoja ja pyyntöjä lähteä kisaan puolueemme jäseniltä. Koen vahvaa ja syvää velvollisuudentuntoa, ja mikäli niin moni perussuomalainen on valmis minuun luottamaan, niin ehkä itsenikin on syytä, Purra ilmoitti tänään pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Perussuomalaisten nykyinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoi kesäkuussa, ettei hae jatkoa. Uusi puheenjohtaja valitaan puoluekokouksessa, joka pidetään 14.–15. elokuuta.

Mahdollinen ensimmäinen perussuomalaisten naispuheenjohtaja Purra avasi myös hieman kantojaan mahdollisesta hallitusyhteistyöstä. Hänen mukaansa perussuomalaisten politiikkaa ei ohjaa hallitushinku, mutta ei ohjaa oppositiohinkukaan.

– Perussuomalaiset on valmis osallistumaan sellaiseen hallitukseen, jossa se voi edistää tavoitteitaan. Perussuomalaisilla on tietenkin paljon tavoitteita. Eniten eroamme muista puolueista maahanmuuttopoliittisten kantojen suhteen. Mikäli se on minusta kiinni, perussuomalaiset ei koskaan osallistu hallitukseen, jossa se ei merkittävästi onnistuisi tiukentamaan suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa, Purra totesi.

Tähän mennessä perussuomalaisten puheenjohtajuutta on kertonut tavoittelevansa esimerkiksi kansanedustaja Sakari Puisto.

Purra valittiin eduskuntaan vuoden 2019 vaaleissa Uudenmaan vaalipiiristä reilulla 5 900 äänellä. Purra valittiin myös varapuheenjohtajaksi samana vuonna.

Aiemmin Purra on toiminut muun muassa perussuomalaisten presidenttiehdokkaan Laura Huhtasaaren kampanjapäällikkönä. Koulutukseltaan Purra on valtiotieteiden maisteri.

Purra totesi, että Halla-ahon jättäytyminen pois perussuomalaisten johdosta ei ollut hänelle itselleen yllätys, sillä Halla-aho jo valituksi tullessaan kertoi, ettei aio tavoitella edeltäjänsä Timo Soinin vuosia tehtävässä. Soini johti puoluetta kaksi vuosikymmentä.

– Puheenjohtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä mielestäni on puolueen eheyden varmistaminen. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikkien tulee olla kaikista asioista samaa mieltä. Vaan sitä, että kaikki voivat toimia yhteisen perussuomalaisuuden alla ja olla asioista riittävän samaa mieltä.

Purran mukaan Halla-aho teki suuren työn luottamuksen palauttamisessa perussuomalaisiin niin äänestäjien kuin oman jäsenistönkin suuntaan. Hän totesi, että Halla-ahon ilmoitus olla hakematta jatkokautta oli pettymys niin hänelle kuin monille muillekin perussuomalaisille.

– Yleensä puoluejohtaja ei lähde ollessaan huipulla vaan tultuaan sieltä alas. Jäsenistön lähes yksimielisesti kannattama puheenjohtaja ei yleensä jätä hakeutumatta jatkokaudelle. Politiikassa ei yleensä myöskään siirrytä vapaaehtoisesti sivuun. Mutta joskus näin käy, ja ehkä perussuomalaisissa tällaisten asioiden tapahtuminen on vielä enemmän mahdollista kuin muissa puolueissa.

Perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja Juho Eerola kertoo elokuun 2. päivä, lähteekö mukaan perussuomalaisten puheenjohtajakisaan. Hän kertoo, että päätös on lähestulkoon tehty.

Eerola sanoo suhtautuvansa erittäin myönteisesti Purran ehdokkuuteen. Hän kertoo eduskunnan toisena varapuhemiehenä kiinnittäneensä positiivisella tavalla huomiota siihen, miten Purra asiat esittää ja kuinka hyvin tämä tuntee johtamansa hallintovaliokunnan asiat.

Eerolan mukaan hänellä ja Purralla ei ole linjaeroja eikä oikeastaan edes painotuseroja asioissa. Yhden eron hän kuitenkin mainitsee.

– Ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, minkä ei tänä päivänä pitäisi tulla mieleen, on sukupuoli. Erittäin useassa puolueessa on naispuheenjohtaja, jota on pidetty tasa-arvon kannalta edistysaskeleena, mutta nyt siihen on tullut se, että miehet ovat vähemmistönä eduskuntapuolueiden puheenjohtajistossa, Eerola sanoo.

Tällä hetkellä eduskuntapuolueissa naispuheenjohtaja on kuudessa puolueessa ja miespuheenjohtaja kolmessa puolueessa.

Potentiaalisista puheenjohtajaehdokkaista europarlamentaarikko Laura Huhtasaari on jo ilmoittanut, ettei tavoittele perussuomalaisten puheenjohtajuutta.

Perussuomalaisten 2. varapuheenjohtaja Arja Juvonen on sanonut, ettei hän tiedä, asettuuko ehdolle.

Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio on kertonut kehottaneensa Purraa tavoittelemaan puheenjohtajuutta.

– Hän on pätevä ehdokas puolueen puheenjohtajaksi ja seuraavaksi pääministeriksi, Tavio kirjoitti Twitterissä.