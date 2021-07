Maanantaina noin 12 000 alokasta astui asepalvelukseen.

Koronavirusepidemian vuoksi kasarmeilla on käytössä poikkeusjärjestelyt kontaktien vähentämiseksi ja altistumisten estämiseksi.

Varusmiesliitto otti kantaa järjestelyihin maanantaina. Kannanotossa todetaan, että pandemian aikana palveluksen suorittaneet eivät ole päässeet kokemaan, millaista armeijassa olisi normaali­olosuhteissa.

Palvelusta suorittavat on joukko-osastoissaan jaettu kolmeen ryhmään, joista kukin on vuorollaan neljä viikkoa palveluksessa ja kaksi viikkoa vapaalla.

Varusmiesliiton puheenjohtajan Atte Grönroosin mukaan pitkät palvelus­jaksot ovat näkyneet palvelusta suorittavien hyvinvoinnissa ja arjen hoitamisessa.

”Yhteydenpito läheisiin on vähentynyt ja siviilielämän asioiden hoitaminen on hankaloitunut huomattavasti. Haasteet näkyvät etenkin sellaisilla luonteilla, joille tutusta ympäristöstä ja normaalista arjesta pois oleminen on vaikeaa.”

”Huolet korostuvat myös heillä, joilla on jo oma arki kotopuolessa ja asuvat omillaan sekä erikois­tapauksilla, kuten yrittäjillä.”

Grönroos ehdottaa, että rokotuskattavuuden noustua käyttöön otettaisiin kevennetty malli, jossa palveluksessa oltaisiin neljän sijasta kaksi viikkoa ja lomalla kahden sijasta yksi viikko. Silloin kotona pääsisi käymään useammin.

”On raskasta olla niin pitkään yhtäjaksoisesti palveluksessa samojen ihmisten kanssa, pienissä ympyröissä”, hän sanoo.

Laadukas ja riittävä palautumisaika palveluksen lomassa helpottaa tilannetta, uskoo Grönroos.

”Varushenkilöt ovat saaneet mahdollisuuden käyttää sotilaskotiauton palveluita sotilas­kotien ollessa kiinni. He ovat saaneet uusia liikunta­mahdollisuuksia ja osastoihin on tuotu pelikonsoleita yhteiseen käyttöön. Sunnuntai-iltoihin voisi vielä pyhittää enemmän vapaa-aikaa.”

Palveluksessa eri ryhmiin kuuluvat eivät saa olla kontaktissa toistensa kanssa, ja he käyttävät eri kulkureittejä sekä syövät eri paikoissa. Koulutustilanteissa pidetään maskeja ja turvavälejä.

Sairastuneille ja koronavirukselle altistuneille tehdään koronatestejä. Positiivisen tuloksen saadessaan sairastunut eristetään jatkotartuntojen välttämiseksi. Lomilta palaavia oireettomia varushenkilöitä ei testata.

Palveluksen vapaajaksojen lopussa pidetään kolmen vuorokauden kotikaranteeni, jolloin vältetään ulkopuolisia kontakteja. Kasarmille palattaessa kontaktien välttäminen jatkuu toiset kolme päivää.

Siviilielämää tiukempia käytäntöjä perustellaan sillä, että koronavirus voi levitä helposti varuskunnan kaltaisessa yhteisössä.

Puolustusvoimien tiedotuspäällikkö Max Arhippaisen mukaan poikkeukselliseen rytmiin ja sääntöihin on suhtauduttu ymmärtäväisesti, vaikka ne ovatkin raskaita.

”Liioittelisin, jos sanoisin, että varushenkilöt ovat olleet tyytyväisiä järjestelyihin. On itsestään selvää, että neljä viikkoa palveluksessa tuntuu raskaalta. Se on täysin inhimillinen reaktio, kun ei saa tavata läheisiä kuukauteen, ja kommunikaatio palvelustovereihin on vahvasti rajoitettua.”

Pandemian aikana varushenkilöiden joukossa on todettu useita tartunta­ketjuja.

Keväällä koronavirus pääsi leviämään esimerkiksi Maa­sota­koulussa Haminan varus­kunnassa.

Tuoreimpien lukujen mukaan palveluksessa olevilla on todettu tänä vuonna yhteensä 656 koronatartuntaa. Heinäkuun alusta lähtien uusia tartuntoja on todettu 21.

Tartunnat ovat vähentyneet reilusti, sillä maaliskuussa tapauksia oli vielä 246.

”Meidän on turha paukutella henkseleitä tartuntojen vähentymisestä, sillä uusi deltavariantti leviää nuorillakin.”

Arhippaisen mukaan uusia tartuntaketjuja voi tulla taas, kun tuhannet alokkaat ovat lähteneet palvelukseen.

”Se on hyvin mahdollista, vaikka olemme painottaneet, että sairaana ei tulla paikalle. Maalaisjärjellä ajateltuna olisi yllättävää, jos tartuntoja ei tulisi yhtään. Siksi ryhmäjaot ovat edelleen tarpeellisia.”

Arhippaisen mukaan Puolustusvoimat on onnistunut tartuntojen rajaamisessa. Hän kuvailee toimintaa tehokkaaksi.

”Keväällä Karjalan prikaatissa oli joukkoaltistuminen, mutta altistuneet eristettiin alaryhmiin ja näin estettiin viruksen leviäminen koko varuskuntaan.”

Karanteenikäytäntöjä on myös kritisoitu. Maaliskuussa Varusmiesliitto kertoi, että osa varus­henkilöistä epäröi kertomasta koronaan viittaavista oireistaan, jotta ei joutuisi karanteeniin.

”Oireiden piilottelu on ymmärrettävää, koska yhden varushenkilön flunssa voi aiheuttaa kymmenien tai jopa yli sadan varusmiesten karanteenin ja lomien pitkänkin lykkääntymisen, joka neljän viikon kiinniolon jälkeen voi tuntua henkisesti mahdottomalta vaihtoehdolta”, Grönroos sanoi Varusmies­liiton kannanotossa maaliskuussa.

Puolustusvoimat aloittaa uusien alokkaiden koronarokotukset 19. heinäkuuta alkavalla viikolla.

Tavoitteena on rokottaa heidät tämän kuun aikana. Aiemman saapumiserän varus­henkilöille rokotteita on annettu jo kesä-heinäkuun vaihteessa.

Kahden ensimmäisen palvelusviikon aikana alokkaille annetaan rutiininomaiset rokotukset esimerkiksi jäykkäkouristusta ja tuhkarokkoa vastaan. Rokotusturvallisuuden varmistamiseksi koronarokotteet annetaan aikaisintaan kahden viikon kuluttua muun rokottamisen jälkeen.

Puolustusvoimat suosittaa vahvasti koronarokotteen ottamista.

”Kun laumasuoja on tarpeeksi suuri, voimme suunnitella järjestelyiden purkamista. Muistutamme siitä, että rokottamalla suojaat itsesi sekä palvelus­toverisi. Rokotteet myös mahdollistavat suuremman vapauden liikkumiseen vapaa-ajalla”, Arhippainen selittää.

Varusmiesliitto toivoi, että palveluksessa olevien rokotukset olisi voitu aloittaa jo keväällä. Grönroosin mukaan se on olennaisin asia, joka vaikuttaa poikkeus­järjestelyiden keventämiseen.

”Voimme palata kohti normaalia, kun rokotuskattavuus saadaan kuntoon palveluksessa olevien keskuudessa.”

Myös toiset annokset tarjotaan palvelusaikana. Jos varushenkilö on saanut ensimmäisen rokotteen ennen palvelukseen astumista, Puolustusvoimat järjestää toisen annoksen.