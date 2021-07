Varsinais-Suomessa todettu viikon aikana kolme harvinaista bakteerien aiheuttamaa verenmyrkytystä: ”Riskiryhmien on tärkeää harkita uimapaikan valintaa”

Kaikki tartunnat on saatu rannikon uimavesistä.

STT

Varsinais-Suomessa on todettu viikon aikana kolme vibriosuvun bakteerien aiheuttamaa vakavaa verenmyrkytystä, Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks) kertoo tiedotteessaan.

Vibrioiden aiheuttamat bakteeri-infektiot ovat Suomessa hyvin harvinainen syy verenmyrkytykseen. Bakteerit viihtyvät suolaisessa ja lämpimässä merivedessä, ja pitkittynyt helle lisää bakteerien kasvua sekä infektion riskiä.

Tyksin mukaan Suomessa infektion riski on olemassa nimenomaan pitkien hellejaksojen aikana rannikkovesissä. Makeissa sisävesissä vibriobakteereja ei yleensä esiinny.

Tyksistä kerrotaan, että nyt todetut tartunnat eivät ole peräisin samasta paikasta.

– Eivät missään tapauksessa ole samasta paikasta, eivätkä kaikki edes Turusta, kliinisen mikrobiologian ylilääkäri Antti Hakanen Tyksistä sanoo.

– Tartunnat ovat Varsinais-Suomen alueen rannikon uimavesistä. Ne liittyvät meriveteen ja lämpenemiseen.

Riskiryhmät alttiita verenmyrkytykselle

Hakasen mukaan vibriobakteeri voi aiheuttaa vatsatautia ja iho- sekä korvatulehduksia. Pahimmillaan bakteeri voi aiheuttaa myös verenmyrkytyksen, jos bakteeri pääsee verenkiertoon.

Verenmyrkytyksen riski on olemassa erityisesti pitkäaikaissairailla ja ihmisillä, joiden vastustuskyky on heikentynyt. Bakteeri voi aiheuttaa kehossa tulehduksen myös, jos iho on rikkoutunut.

– Riskiryhmien on tärkeää olla kesäkuumalla harkitsevia uimapaikan valinnassa, Hakanen toteaa Tyksin tiedotteessa.

Sairaalamikrobiologi Inka Harju Tyksistä kertoo, että Tyksissä ei ole tänä kesänä todettu muita vibrioiden aiheuttamia tauteja.

– Nyt ei ole todettu muita infektioita kuin nämä kolme, Harju toteaa.

– Vuonna 2014 tätä bakteeria oli alueella paljon. Tuolloin todettiin sen aiheuttamaa korvakäytävän tulehdusta, joka on tavallinen taudinkuva.