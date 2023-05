Porin Leppäkorvessa asuva Sinikka Frisk osti pieniä sinisiä orvokkeja. ”Nämä kuuluvat joka kevääseen”, hän sanoo. Ilmat ovat vielä niin kylmät, että mitään muita kesäkukkia hän ei uskalla vielä hankkia. Myös orvokit hän aikoo laittaa pieneen kukkaruukkuun, jonka nostaa kylmiksi öiksi eteiseen tai tuulikaappiin. Hän kuuluu puutarhaseuraan, mutta ei seuraa trendejä vaan menee yleensä oman makunsa mukaan. ”Olen kuulunut seuraan 10 vuotta, ja teemme paljon retkiä. Retkillä pääsee käymään ihmisten puutarhoissa, sieltä saa myös ideoita”, Frisk kertoo. Yksi uusia oivalluksia on se, että viherliljapuu on tullut hänen kesäkukkiensa joukkoon. Se on pitkäikäinen. ”Meillä on lasiterassi ja se kestää siellä loppusyksystä melkein jouluun saakka”.