Retrohenkinen Rock ’n roll -tapetti on tuoreimpia muutoksia porilaisen Alex Aavingon kodissa. Seinää koristavat äänilevyt on valittu värin perusteella, mutta niitä myös kuunnellaan edelleen. Retrotyylinen pukeutuminen on sekin Aavingon sydäntä lähellä.