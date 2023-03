Yhdysvaltalainen Fair play -menetelmä pyrkii tasaamaan arjen kotityöt ja taakat korttipakan avulla. Toimitus kysyi suomalaisilta kotitöiden jakamisen asiantuntijoilta, tarvitsemmeko mekin korttien apua, jotta riidat kotitöistä saadaan loppumaan.

Kirjan lupaus lukee sen sivuilla selvin sanoin: parempi elämä.

Yhdysvaltalais­asianajaja Eve Rodskyn teos Fair Play – A Game-Changing Solution for When You Have Too Much to Do (And More Life to Live) julkaistiin vuonna 2019. Kirjaansa Rodsky kehitti ammatillisen osaamisensa ja pelillistämisen avulla menetelmän, jonka auttaa hetero­pareja jakamaan kotityöt reilusti.