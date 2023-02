Wide ContentPlaceholder

Lahtelainen Ritva Haapanen pyörittää hulavannetta, jos kotona tulee kylmä.

Me säästäjät

Vierailimme suomalaiskodeissa, joissa on otettu käyttöön toinen toistaan kekseliäämpiä keinoja säästää sähkössä. Ja tulosta on syntynyt: kodin sähkönkulutus on saattanut romahtaa jopa 70 prosenttia, eikä elämänlaadusta ole silti tingitty.

Suomalaisista tuli tänä talvena sähkönsäästäjiä. Fingridin mukaan pelkästään joulukuussa sähköä kului peräti kymmenen prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Miten näin suuri säästö on syntynyt? Tässä jutussa 17 kotitaloutta eri puolilta maata esittelee omat ratkaisunsa.