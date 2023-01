Main ContentPlaceholder

Korvaako vakuutus, jos pyykkiä pesee halvan pörssisähkön aikaan yöllä, ja pesu­kone aiheuttaa vahingon? Näin vakuutus­yhtiöt vastaavat

Monessa kodissa yöstä on tullut pyykinpesu- ja tiskausaikaa, sillä sähkö on usein halvinta yöllä. Mutta uskaltaako pesukoneet jättää yöksi pyörimään ilman valvontaa? Entä korvaako vakuutus, jos vahinko sattuu, kun talon väki on nukkumassa?

Kun kodinkoneita käyttää, asukkaan pitäisi olla kotona. Mutta voiko pesukoneen pyöriessä mennä nukkumaan, viedä roskat tai käydä kaupassa? Tässä jutussa vakuutusyhtiöt vastaavat.

Unen rajamailla mieleen saattaa hiipiä huoli. Mitä jos yön aikana sattuukin vahinko: vesi vuotaa lattialle tai syttyy tulipalo? Korvaako kotivakuutus, jos pyykki- tai tiskikoneesta aiheutuu vahinkoa asukkaan ollessa nukkumassa? Kysyimme asiaa kolmelta vakuutusyhtiöltä, Pohjola Vakuutukselta, Ifiltä ja Lähi-Tapiolalta.