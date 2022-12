Vääränlaisella käytöllä tulisijan voi saada jopa hajalle. Tulisija ei juurikaan varoittele etukäteen esimerkiksi tukkeutuvasta hormista.

Kun vanha tulisija otetaan uudelleen käyttöön, tuli voi aiheuttaa tulipalovaaran. Erityisen riskin saattaa aiheuttaa niin sanottu kevythormi.

Tämä huomattiin karmealla tavalla äskettäin Espoon Laaksolahden Jupperissa, jossa omakotitalo paloi niin pahoin, että asukkaat joutuivat muuttamaan tilapäismajoitukseen.

Pelastuslaitos arvioi palon saaneen alkunsa takan kevythormista.

Pelastuslaitos varoitti, että kevythormit saattavat aiheuttaa myös lisää tulipaloja, kun ihmiset ottavat vanhoja tulisijoja käyttöön säästääkseen sähköä.

Mistä sitten tietää, aiheuttaako esimerkiksi takan hormi tulipalovaaran, Suomen pelastusalan keskusjärjestön vanhempi asiantuntija Ilpo Leino?

Ilpo Leino

”Sellaista ei pysty ennakoimaan juuri mistään merkeistä”, Leino sanoo.

Siksi tulisijan turvallisuus on varmistettava säännöllisellä nuohouksella.

”Vanhojen rakennusten, kuten kesämökkien haasteena on se, että tulisijan käyttäjän pitäisi olla selvillä siitä, millaisia lämpötiloja hormi kestää. Ylikuormitusta on kuitenkin hankala päätellä mistään ennen kuin vahinko sattuu”, Leino kertoo.

Vääränlaisella käytöllä tulisijan voi saada jopa hajalle.

Jos vanha takka otetaan pitkästä aikaa käyttöön vaikkapa uudenvuoden mökkireissulla, tulet pitäisi Leinon mukaan sytytellä hissun kissun ja rauhassa, niin että rakenteet lämpiävät hallitusti.

Tulisijaan ei saisi sulloa liikaa puita kerralla eikä polttaa vääränlaista tavaraa, kuten maalattua tai kyllästettyä puuta tai roskia.

Tärkeää on Leinon mukaan myös välttää hajutonta ja tappavaa häkää.

”Kun tuli on poltettu ja hiillos hiipuu, pitää odottaa, että hiilet palavat mustiksi ennen kuin pellit pannaan kiinni”, hän muistuttaa.

Tulisija ei juurikaan varoittele etukäteen esimerkiksi tukkeutuvasta hormista.

”Hormi ei ala vetää huonommin eikä hiivu, mutta jossain vaiheessa se sitten kuroutuu kerralla umpeen, jolloin savut tulevat sisään”, Leino sanoo.

Tulisijasta ei myöskään näy päälle päin, onko hormissa halkeamia.

”Jos vauriot sijaitsevat piilossa rakenteissa, ne myös pääsevät vaivihkaa pahenemaan. Kun käryä alkaa nousta väärästä paikasta, tilanne on jo huono”, hän toteaa.

Jos ei tiedä, aiheuttaako tulisija palovaaran, pitää paikalle kutsua nuohooja.

”Ammattilainen näkee käytön jäljistä, missä kunnossa tulisija on, osaa huoltaa sen ja opastaa sen käytössä”, Leino sanoo.

” ”Haasteeksi on osoittautunut kevyt­hormin sovittaminen rakennukseen.”

Miksi sitten kevythormeihin liittyy erityisiä riskejä?

Kevythormi on Leinon mukaan sinänsä turvallinen, mutta haasteeksi on osoittautunut sen sovittaminen rakennukseen.

Kevythormi on metallisista elementeistä koottu savuhormi.

”Se on kevyempi, mutta siinä on myös enemmän haastetta kuin muuratussa hormissa, joka on tuttu, turvallinen ja kestävä”, Leino toteaa.

Kevythormit alkoivat Leinon mukaan yleistyä vuoden 2010 aikoihin.

”Se, mikä kenties yllätti kevythormien valmistajat oli se, että pohjoismaisissa taloissa yläpohjat on eristetty niin paksusti. Lämpöeristeet ovat paljon tukevampia kuin Etelä-Euroopassa. Näin ollen hormin vieminen yläpohjan läpi oli kipupiste, mikä piti jotenkin ratkaista”, Leino kertoo.

Yläpohjan paksu lämpöeriste voi pitää myös savupiipun lämmön tehokkaasti sisällään. ”Lämpö saattaa muhia jopa niin kuumaksi, että yläpohja syttyy tuleen”, hän toteaa.

” ”Riskialtteimpia ovat lähinnä vuosina 2010–2015 asennetut kevythormit.”

Ongelmista on kuitenkin otettu opiksi. Pelastusala julkaisi jo vuonna 2014 erityisiä ohjeita tulisijan käyttäjille juuri kevythormeja silmällä pitäen.

Riskialtteimpia ovatkin Leinon mukaan lähinnä vuosina 2010–2015 asennetut kevythormit.

Sen jälkeen on opittu varmistamaan, että ullakkotilat tuulettuvat ja jäähtyvät riittävästi. Uusissa kevythormeissa on myös CE-merkintä, joka varmistaa tuotteen olevan EU-säädösten mukainen.

Uusissa tulisijoissa on myös tieto siitä, miten kuumia savukaasuja ne tuottavat. Kevythormeissa on puolestaan eri lämpöluokkia.

”Valitsemalla sopiva hormi voidaan varmistaa, että se kestää tulisijan aiheuttaman kuumuuden”, Leino sanoo.

” ”Kaikkea elävää tulta, takkatulta, kynttilöitä ja ulkotulia pitää valvoa.”

Kevythormi on Leinon mukaan yksinkertaisempi vaihtoehto silloin, jos asuntoon halutaan jälkikäteen rakentaa tulisija. ”Ei tarvitse miettiä lattian kantavuuksia.”

Hän muistuttaa kuitenkin, että tulisijaa varten tarvitaan todennäköisesti rakennuslupa. ”Jos tulisijan rakentamista miettii, kannattaa pelata varman päälle ja ottaa ensi tilassa yhteyttä rakennusvalvontaan.”

Uuden vuoden valvojaisia koskevat neuvot Leino kiteyttää siihen, että kaikkea elävää tulta, takkatulta, kynttilöitä ja ulkotulia pitää valvoa.

”Ulkotulet kannattaa tukea pihalla telineeseen, jotta ne eivät kaadu tuulessa ja kieri vaikka terassia vasten. Illan mittaan käydään kurkkailemassa, että kaikki on kunnossa.”