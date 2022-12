Minikatse voi kääntyä päälle joululahjoja avatessa tai lääkekaappiin kurkistaessa – Marketta Sorsan talossa on taikuutta henkivä huone, jossa suurennuslasi on tarpeen

Harrastus alkoi joululahjaksi saadusta kirjasta, joka opasti pienten asioiden saloihin.

Sorsien asunto Nokian Alisellajärvellä on yhdellä sanalla kuvailtuna yltäkylläinen. Lähes jokainen hylly ja sivupöytä pursuilee erilaisia koriste-esineitä, vuodenaikaan liittyviä somisteita ja pieniä hahmoja hiiristä tonttuihin poseeraamassa suloisissa kuvaelmissa. Ympäriinsä kävellessä on lapsekkaan innostunut olo: mitähän nurkan takaa löytyykään?

Pikkuisesta kulmahuoneesta paljastuukin varsinainen taikamaailma. Viisi nukkekotia on kuin suoraan satukirjasta esille pulpahtaneita. Marketta Sorsa avaa talojen seinät ja napsuttelee huoneisiin valot päälle. Pikkuruiset pöydät, sohvat, vaatetelineet ja teekupit heräävät eloon. Jopa rintamamiestalon malliin tehdyn nukkekodin saunan kiukaan tulipesässä läikehtii pikkurillinpään kokoinen led-tuli.

”Olen aina ollut jouluihminen, joten tähän aikaan vuodesta tämä koristeiden määrä pääsee aina vähän kasvamaan.”

Tonttulassa on joulu. Pöydällä on sormenpään kokoisia joululaatikoita.

Sorsalla on tarina kerrottavanaan jokaisesta esineestä, eikä suotta. Hän on ideoinut, neulonut, liimannut, leikannut ja yhdistellyt valtaosan kotinsa somisteista aivan itse. No, on mies auttanut puu- ja sähkötöiden kanssa, ja internetin keskustelupalstoilta on saanut uusia neronleimauksia samanmielisten kanssa jutustellessa. Nukkekotien pikku kalusteista ja asukkaista iso osa on nettikirpputoreilta tai Minimaailma-myymälästä löytyneitä, mutta paljon on syntynyt myös Sorsan omista näpeistä. Esimerkiksi wc-paperipakkaukseen hän on kiertänyt muovin sisälle oikeaa vessapaperia lilliputtikokoisiksi rulliksi.

Perhepäivähoitajana uransa tehnyt Sorsa varoittaa jo tapaamisen aluksi olevansa kova puhumaan. Väite osoittautuu aivan todeksi, varsinkin, kun aiheena on naiselle rakas harrastus. Ensimmäinen nukkekoti oli lahja noin viisitoista vuotta sitten. Sen jälkeen puuha on ”äitynyt”, kuten Sorsa itse asiaa kuvailee.

”Ensin sain jouluna nukkekotikirjan, sitten vuoden päästä koko nukkekodin. Aloitin kodin sisustamisen kuitenkin vasta siitä seuraavana kesänä, koska ajattelin aluksi, että enhän minä osaa mitään pikku näpertelyjä.”

Yksityiskohtien määrä pienessä talossa on ääretön. Löydätkö kuvasta kaksi kotieläintä?

Jokaisella talolla on tarina

Viktoriaaniselta ajalta ulkomuotonsa ammentava pinkki nukkekoti on Sorsan ensimmäinen ja edelleen hänen mielestään ehkäpä hienoin. Rintamamiestalo puolestaan on tunnearvoltaan rakkain, kellarisaunoineen ja huusseineen. Tonttula on rakentunut hiljalleen joulun lähestyessä ja Nallela sai inspiraationsa kodittomasta nallepehmojen perheestä. Yhden nukkekodin alakerrassa on täydellinen miniatyyrikauppa ja yläkerrassa kauppias Helmerin ja rouva Helgan asunto. Viimeinen, 1970-luvun tyyliin sisustettu talo, tuo varmasti monille mieleen muistoja omasta lapsuudesta.

”Kyllä näillä tyttärentytärkin saa leikkiä, eivät ole mummin omia leluja.”

Yksi nukkekodeista on vanhan ajan kauppa.

Kaupan ikkunaa koristavat sesongin mukaisesti minikokoiset jouluvalot.

Nukketalohuoneesta löytyy myös kohtuullinen kokoelma nukenvaunuja monessa eri mittakaavassa. Sorsan keräilemissä vaunuissa on kussakin oma matkustajansa, joille hän on neulonut unipusseja, petivaatteita ja asukokonaisuuksiakin. Tuleehan nukkuessa lämmin olla.

Neulomisesta näpertelyinnostus kauan sitten alkoikin. Kun pariskunnan kolme lasta olivat pieniä, Sorsan puikoilta putoili tumppuja ja sukkia ihmiskoossa. Lisäksi Sorsan sisar oli ja on edelleen taitava ristipistojen tekijä, joka sai tartutettua harrastuksensa myös pikkusiskolleen. Kun neulat ja langat pysyivät käsissä, paljastuikin pukinkontista jo edellä mainittu nukkekotien saloihin johdattava kirja.

Sorsa mainitsee tapaamisen aikana useaan kertaan ajatelleensa aluksi, että ei monestakaan käsityöstä tulisi kuitenkaan yhtään mitään. Itseluottamus on kuitenkin selvästi kasvanut vuosien varrella, sillä ”minikatse” ottaa nykyään vallan monenlaisissa tilanteissa. Ahaa-elämyksiä tulee erityisesti kierrätysmateriaalien, kuten pullonkorkkien, säilykepurkkien, konvehtirasioiden ja tölkkien, kohdalla. Karkea merisuolakin voi näyttää oikeassa paikassa aivan kimaltavalta lumihangelta.

”Esimerkiksi jouluisin lahjoja avatessa saatan ajatella, mitä tavaroiden pakkausmateriaaleista voisi tehdä nukkekotiin tai kuvaelmaan. Nukkekodin saunan vesipadaksi löytyi pitkän pohdinnan jälkeen kaapin perukoilta juuri oikean kokoinen vanha vitamiinipurkki.”

Viktoriaanisen nukkekodin kylpyhuoneen suloiset kalusteet ovat posliinista tehdyt.

Perinteinen pönttöuuni on vain sormen mittainen.

Unelmat toteen

Pienessä mittakaavassa voi toteuttaa sellaisia haaveita, joita ei omassa kodissaan välttämättä pystyisi. Sorsa haaveilee esimerkiksi seinän puurimapaneloinnista, mutta tällä hetkellä se ei ole omassa asunnossa mahdollista – paitsi nukkekodin sisällä.

Vaikka nukkekoti olisikin periaatteessa sisustukseltaan valmis, on joitakin muutoksia aina välillä tehtävä. Sorsa vaihtaa muun muassa verhoja, mattoja ja muita helposti irrotettavia osia aina, kun siltä tuntuu. Räsymatto valmistuu halutun levyisiä ja värisiä langanpätkiä vierekkäin paperille liimaamalla. Tapeteissa ja muissa paperisissa yksityiskohdissa vain taivas on rajana, sillä internetistä eri kuvioita, lehden kansia ja logoja tulostamalla saa tarkkaa jälkeä. Työn alla ovat muun muassa nukkekodin asukkaalle sopivat Reino-tossut.

Seuraava suurempi askare on kokonaan uuden nukkekodin rakentaminen. Siinä mallina tullaan käyttämään Sorsan miehen lapsuudenkotia.

”Kyllä se johonkin saadaan mahtumaan”, Sorsa sanoo hymyillen.

Nuorison suosima Fjällrävenin Kånken-reppu kutistui minikokoon.