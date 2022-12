Perinteisen lämmitysuunin lämmittäminen alkaa puiden tuomisella sisään. Pesä sytytetään päältä tuohen avulla.

Talvi etenee ja pakkanen kiristyy. Sähkön hinnan nousu on innostanut ihmiset käyttämään lämmitysuuneja. Mutta miten puilla lämmitetään mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti?

Rakennuskulttuurikeskus Piirun työnjohtaja Santtu Virta näyttää, miten perinteinen lämmitysuuni lämmitetään. Lämmitysuuni, kuten pönttöuuni tai kaakeliuuni, varaavat itseensä lämpöä, jota ne pikkuhiljaa luovuttavat huoneilmaan.

Puilla lämmittäminen on prosessi, joka kannattaa nivoa arkiseksi askareeksi. Lämmittäminen vie useamman tunnin aikaa ja silloin on oltava kotona.

”Se on varmaan se suurin haaste nykyihmiselle”, Virta toteaa.

Uuneja on hyvä lämmittää talvikaudella päivittäin, mutta maltillisesti yksi tai kaksi pesällistä. ”Ylilämmittäminen voi rasittaa kaakeliuuneja, ja niihin tulee halkeamia. Jos pesä on ollut pitkään kylmillään, lämmitys kannattaa aloittaa varovasti.”

Piirun pönttöuuni lämmitetään yleensä aamuisin. Kotona Santtu Virta lämmittää kaakeliuunia iltapäivisin töiden jälkeen.

Polttopuut lämpimään

Tärkein esivalmistelu on tuoda polttopuut sisälle lämpiämään ainakin vuorokautta aiemmin. Kaikki puu kelpaa, kunhan se on kuivaa. ”Usein sanotaan, että koivu on paras puu, mutta Suomessa kaikki puu on hyvälaatuista, kunhan se on kuivattu ja säilötty oikein.”

Polttopuun olisi hyvä olla ylivuotista, mutta Virran mukaan keväälläkin kaadettu puu käy, kunhan se on säilytetty ilmavasti ja sateelta suojassa.

Puut kannetaan sisälle lämpiämään hyvissä ajoin ennen lämmitystä.

Ennen sytyttämistä avataan pellit, jotka löytyvät usein uunin yläosasta tai piipusta. Näin savut pääsevät kulkemaan piippuun ja ulos. Peltejä voi olla yksi tai useampi.

Tässä lämmitysuunissa pellit löytyvät uunin yläosasta.

Pesä sytytetään päältä

Virta lämmittää kotonaan kaakeliuunia yhdellä pesällisellä päivässä, mutta lämmityksen voi aloittaa myös pienemmällä sytytyspesällä. Pieni pesällinen on hyvä varsinkin, jos on yhtään epävarma, miten uuni lähtee vetämään.

Esimerkiksi lämpötilaerot huone- ja ulkoilman välillä tai matalapaine voivat vaikuttaa vetoon. Sytytyspesää käytettäessä toinen pesällinen ladotaan sytyspesän hiillosten päälle.

Puut kasataan pesään ilmavasti, pesän päälle tulevat pienimmät puut ja sytykkeet.

Pesä sytytetään päältä. Silloin palaminen on puhtaampaa ja tehokkaampaa kuin alta sytyttäessä. Sytykkeinä käytetään tuohta, puista veistettyjä kiehisiä tai vastaavia.

Roskia tai sanomalehteä Virta ei suosittele. Ne eivät pala yhtä hyvin, vaan nokeavat uunia, tuovat tuhkaa ja turhia pienhiukkasia.

Tuohi on hyvä sytyke.

Ilmaa säädellään

Kun pesä on kunnolla syttynyt, uunin suuluukut pannaan kiinni. Suuluukun ilmaraot avataan, jotta palaminen saa riittävästi happea. Usein vanhoissa uuneissa ilma-aukot ovat hyvin pienet, jolloin hapensaantia pitää edesauttaa jättämällä luukku hieman raolleen.

Uuneissa on suuluukkujen alla kipinäverkko estämässä kipinöiden lentämistä ulos pesästä. Uunien edustalla on myös kipinäpelti suojaamassa lattiaa.

Uunin suuluukuissa on ilma-aukot, joita voi säädellä.

Kun puut ovat palaneet hiillokselle, pesää voi kohentaa hiilihangolla. Sen jälkeen ilmaa voi antaa vähemmän säätämällä ilma-aukkoja pienemmälle.

Kun hiillos on kokonaan sammunut ja pesä on musta, on aika panna pellit kiinni ja sulkea ilma-aukot. Varmista asia möyhimällä pesää hiilihangolla.

Peltien sulkemiseen liittyy monenlaista perimätietoa ja uskomusta, mutta Virta painottaa, ettei peltejä saa sulkea ennen kuin hiillos on kokonaan sammunut. ”Vanha kansa saattoi panna pellit kiinni liian aikaisin, niin teki esimerkiksi isoäitini. Mutta minä olen ihan ääritarkka. Pellit kiinni vasta, kun ei ole riskiä, että uunissa on mitään paloreaktiota.”

Jos pellit panee kiinni liian aikaisin, huoneilmaan tulee häkää, joka voi pahimmillaan aiheuttaa häkämyrkytyksen ja kuoleman.

Tuhka säilöttävä oikein

Lämmitysten välissä pitää välillä tyhjentää tuhkat pesästä. Tarkoitukseen tulee käyttää kannellista metalliastiaa, joka viedään heti pihalle.

Kannellinen, palamaton astia sen takia, että tuhkan seassa oleva kekäle voi syttyä parikin vuorokautta myöhemmin. Jäähdytettävistä tuhkista syttyy vuosittain useita tulipaloja.

Palovaroittimen lisäksi on hyvä hankkia häkävaroitin ja huolehtia tulisijojen lakisääteisestä nuohouksesta. Uunin kanaviin kertynyt noki eristää, jolloin lämpö ei siirry huoneilmaan. Hormiin kertynyt liiallinen noki voi myös pahimmillaan aiheuttaa nokipalon. ”Ja jos on yhtään epävarmuutta uunin kunnosta, kannattaa tilata nuohooja tarkastamaan se”, Virta sanoo.