Asiantuntijat kertovat, kuinka paljon kodin koristeleminen valosarjoin oikeasti maksaa – ja miten tunnelmavaloja voi poltella säästeliäästi.

Kausivaloja on mahdollista viritellä niin, että ne kuluttavat vain vähän sähköä.

On tuskin iltapäivä, mutta aurinko on painunut ajat sitten mailleen. Tilalla on läpitunkeva pimeys.

Siis kaikkialla muualla paitsi naapurin tiluksilla. Siellä pihamaa on verhoiltu viheliäisen hienoilla kausivaloilla.

Valot loimottavat kotikadulla hävyttömästi läpi yön ja pitkälle aamuun saakka, kun alkaa jo kajastaa. Ikään kuin energiakriisistä ei olisi tietoakaan.