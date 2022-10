Keskellä Turun saaristoa tuli myyntiin oma paratiisisaari – ”Halvalla se ei lähde”

Lietolainen Kari Lundgren osti perheelleen oman saaren ja rakensi siitä lapsilleen lomaparatiisin. Nyt saaren voi ostaa itselleen huutokaupasta.

Myytävänä: paratiisisaari keskellä maailman kauneinta saaristoa.

Mukaan tulee: hirsimökki, hiekkaranta, oma laguuni ja puistonvartijan virkaa hoitava minkki.

Hinta: Ei ole halpa.

Netin Huutokaupat.com-sivustolla on myynnissä kiinteistö, jollaisia tulee vastaan vain harvoin. Otsikolla ”Ainutlaatuinen paratiisisaari” markkinoitu kohde on lietolaisen Kari Lundgrenin kesämökki.

Kiinteistöön kuuluu kokonainen saari Paraisilla, keskellä Turun saaristoa. Noin 9 000 neliön saarelta löytyy kaksi asuinmökkiä ja muun muassa aallonmurtajin suojattu oma hiekkaranta.

Perjantaiaamuna korkein tarjous saaresta oli 7 000 euroa. Se ei ole vielä lähelläkään myyntihintaa. Lundgren ei paljasta määrittelemäänsä hintavarausta, mutta myöntää sen olevan yli 300 000 euroa.

”Halvalla se ei lähde”, Lundgren sanoo.

Lähes kaikki saarella on Lundgrenin itse rakentamaa. Kun Lundgrenin perhe osti saaren reilut kymmenen vuotta sitten, paikalla oli pieni, 1980-luvulla valmistunut mökki ja laituri.

Alun perin Lundgrenit etsivät itselleen vain ”saunapaikkaa”. Omasta saaresta tuli kuitenkin perheelle vuosiksi toinen koti, jossa lapset viettivät kaikki kesänsä.

”Joskus aikanaan veneiltiin perheen kanssa. Sitten ostettiin purjevene. Mutta kun syntyi neljäs lapsi, vene kävi pieneksi ja meni ahtaaksi se touhu.”

”Niinpä etsimme saunapaikkaa, jonne voisi mennä veneellä vielä syksylläkin. Jotain pientä luotoa tai vastaavaa.”

Perhe kuitenkin ihastui kokonaiseen, vaikkakin pienehköön saareen nimeltä Limskärs grundet. Kauppojen jälkeen Kari Lundgren alkoi omien sanojensa mukaan ”touhuamaan” parannuksia kesäpaikkaan.

Maanrakennusyrittäjänä työskentelevä mies urakoi saarelle muun muassa oman hiekkarannan ja aallonmurtajat venepoukaman suojaksi. Perhettä varten rakennettiin uusi hirsimökki.

86-neliöinen päärakennus on valmistunut vuonna 2011.

Lundgren kertoo, että parhaimmillaan perheen lapset saattoivat viettää saaressa koko kesälomansa. Hän itse on välillä käynyt mökillä talvellakin. Jäiden aikaan saareen pääsee moottorikelkalla. Lähellä ei kulje laivaväyliä, joten jäätalvina siellä saa olla omassa rauhassaan. Hiljaista on kuulemma kesäisinkin.

”Muutama purjevene siitä menee silloin tällöin ohi”, Lundgren kuvaa.

Kesällä saarelle ajaa moottoriveneellä mantereelta noin puolessa tunnissa.

Lundgren vakuuttaa, että saaristoon ominaisia käärmeitäkään ei saarella ole juurikaan näkynyt.

”Äitini on nyt ollut siellä siivoamassa ja hän on nähnyt yhden käärmeen. Me olemme koko aikana nähneet käärmeen kolme kertaa. Ja aina on ollut kyse eri käärmeestä, eli yhtään käärmettä siellä ei elä vakituisesti.”

Sen sijaan saaren päässä pesii joutsen. Ja laiturin alla minkki. Lundgren kertoo näkevänsä sitä aina silloin tällöin puikkelehtimassa rantakalliolla.

Ilmeisesti minkki ja joutsen ovat löytäneet keskinäisen harmonian. Muut linnut minkki sen sijaan tehokkaasti karkottaa häiritsemästä saaren rauhaa.

”Merimetsoja olen nähnyt aallonmurtajan harjalla vain kerran”, Lundgren kuvaa.

Oma paratiisisaari on kuitenkin käynyt Lundgrenin perheelle tarpeettomaksi. Purjeveneessä ei ole enää ahdasta.

”Lapset ovat nyt jo niin isoja, etteivät enää käy siellä. Joten ajateltiin vaimon kanssa, että aika laittaa paikka lihoiksi.”