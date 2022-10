Kärpäsloukku on kiehtova lihansyöjäkasvi, joka on oppinut käyttämään ravinnokseen myös hyönteisiä. Moni kuitenkin unohtaa hoitaa sitä kuin tavallista viherkasvia.

Kärpäsloukku on lihansyöjäkasvi. Sitä on jännittävä tökkiä, sillä sen lehdet ovat kuin pienen pieniä kitoja, jotka nappaavat kiinni sormesta. Moni härnää kärpäsloukkua huvin vuoksi, mutta niin ei saisi tehdä – muuten kasvi liikuttaa leukojaan turhaan ja haaskaa energiaa.

Kukkakauppa Opuntian yrittäjä Jussi Koski kertoo, että kärpäsloukku liikuttaa lehtiään todennäköisesti jousimaisesti latautuneen nestejännityksen avulla. Kitojen muotoisten lehtien sisällä on pieniä laukaisinkarvoja. Kun hyönteinen laskeutuu lehdelle ja painaa karvaa, kita sulkeutuu. Kärpäsloukku sulattaa saaliinsa entsyymien avulla.

”Kerran voi katsoa, kuinka kasvi toimii, mutta lehtien sulkeminen turhaan ei tee hyvää. Jos kasvi saa saalista, lehdet sulkeutuvat useammin, ehkä neljästä viiteen kertaan”, Koski kertoo.

Nimestään huolimatta on harvinaista, että kärpäsloukku saa saaliiksi kärpäsiä. Luonnossa sen yli vipeltäisi ryömiviä hyönteisiä, kuten muurahaisia, hämähäkkejä, kovakuoriaisia ja jopa heinäsirkkoja. Kärpästen osuus on Kosken mukaan pieni.

Pitääkö syöttää?

Kärpäsloukulla on vaativan kasvin maine. Kosken mukaan tämä johtuu siitä, että mielenkiinto keskittyy yleensä siihen, että se on lihansyöjäkasvi. Valon tarve, kastelu ja lämpötila eli kaikki tavalliset asiat unohtuvat.

”Kärpäsloukkuja ei ehkä aina hoideta yhtä hyvin kuin muita viherkasveja. Sekin yhteyttää, ja on vain yksi koristeviljelykasvi muiden joukossa.”

Kärpäsloukku on runsaasti viljelty kasvi, joka on kotoisin Yhdysvaltojen itärannikolta. Se on uhanalainen ja elää luonnonvaraisena pienellä alueella. Evoluutio on kehittänyt kärpäsloukulle keinon käyttää ravinnoksi myös hyönteisten proteiinia, sillä luonnossa kasvi elää ravinneköyhillä alueilla.

Pitääkö kärpäsloukkua syöttää, jos se ei saa kärpäsiä?

”Ei. Paljon tärkeämpää on kastella sitä oikein eli tosi märäksi, eikä saa antaa sen kuivahtaa liikaa. Lisäksi se tarvitsee valoa. Tähän vuodenaikaan sen pitää olla ikkunalla, koska päivän pituus lyhenee nopeasti. Neljä tuntia auringonvaloa on minimi, kuudesta kahdeksaan tuntia olisi hyvä.”

Kärpäsloukku selviää mainiosti kotona pöydällä tai ikkunalla, vaikkei se saisi hyönteisiä. Silloin kasvi vain kasvaa hitaammin.

Liian pieni saalis

Kotona pörräävät banaanikärpäset ovat Kosken mukaan liian pieniä saaliita kärpäsloukulle. Tavallinen kärpänen puolestaan olisi sopivan kokoinen. ”Kärpäsloukku ei halua liian pientä saalista, koska sulattamiseen menee energiaa. Lisäksi onnistumisprosentti lentävien banaanikärpästen pyydystämiseksi on huono.”

Luonnossa kärpäsloukku elää viitisen vuotta. Myös lehtiä sillä on viisi, eikä se kasvata niitä enempää. Kasteleminen on tarkkaa hommaa: multa tulee pitää koko ajan kosteana, mutta kasvia ei myöskään saa ylikastella. ”Se on kosteikkokasvi, joten sitä kastellaan runsaasti silloin, kun kastellaan. Kärpäsloukkua voi kastella joko kastelukannulla mullan pintaan tai sen voi antaa imeä lautaselta vettä.”

Usein viherkasveja neuvotaan kastelemaan silloin, kun pintamulta on kuivahtanut. Kärpäsloukkua pitää kastella vielä useammin. ”Lisäksi veden olisi hyvä olla sadevettä, koska kasvi on erityisen herkkä veden sisältämille ravinteille ja mineraaleille. Toisaalta nämä ohjeet tulevat maailmalta, missä vesijohtovesi sisältää enemmän kalkkia kuin Suomessa.”

Talvella kasville pitäisi löytää asunnon viilein kohta, ja jotkut käyttävät jopa jääkaappia. Kun kärpäsloukku on lepotilassa, se ei juurikaan käytä vettä. Silloinkaan sitä ei saa päästää kuivumaan. Talvella pitää sille järjestää myös keinovaloa.

Toimittajan kommentti: Ostin kärpäsloukun ja testasin, syökö se kotona pörräävät banaanikärpäset – Näin kokeilussa kävi

Pari viikkoa sitten ostin Tokmannilta kärpäsloukun. Nimesin sen Jalmariksi. Kaupassa kasvia mainostettiin värikkäällä, sarjakuvamaisella liukukuvalla. En voinut olla miettimättä, kuinka monen lapsen leluksi lihansyöjäkasvi päätyy. Itsekään en voinut vastustaa kiusausta, ja tökin kärpäsloukkua kynällä tai sormella. Vasta sen jälkeen luin, ettei niin saa tehdä.

Aluksi asetin Jalmarin eteiseen, johon olin sopivasti unohtanut smoothiepullon auki. Ympärillä pörräsi pieniä kärpäsiä. Heitin pullon pois. Kun tulin töistä kotiin, kärpäset olivat poissa. Seuraavaksi asetin Jalmarin olohuoneen pöydälle, jossa oli kulhossa mustikoita ja vadelmia. Annoin niiden homehtua pari päivää, ja ympärillä pörräsi jälleen kärpäsiä.

Söikö Jalmari ne? Jussi Kosken mukaan se tuskin on mahdollista, koska banaanikärpäset lentävät ja ovat liian pieniä saaliita. Kärpäset ovat kuitenkin poissa, ja Jalmarin lehdet ovat muuttuneet kuiviksi, oikein rapeiksi. Ne eivät enää sulkeudu, kun niitä tökkii. Jalmari on ehkä tosiaan ylensyönyt, kuten kollega sanoi puoliksi vitsillä.

Kasvilla on valoisa paikka ikkunalaudalla. Olen kastellut sitä varovasti. Osa lehdistä on muuttunut mustaksi, mutta jäljellä on neljä terveen näköistä. Kosken mukaan tummumisesta ei kannata huolestua, mutta olosuhteissa ehkä jokin mättää.

Söikö Jalmari todella kärpäsiä, vai mihin ne katosivat? Se jää mysteeriksi. Seuraavaksi yritän pitää kasvin elossa mahdollisimman pitkään.