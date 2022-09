Main ContentPlaceholder

Koti | Koti

Tässä kodissa jokainen esine on tarkkaan harkittu – Tiina Vihervaara tietää, miksi tavarapaljous saa ihmiset voimaan huonosti

Sisustamista ja kirpputoreja rakastava Tiina Vihervaara irtisanoutui työstään ja perusti pitkäaikaisen haaveensa sisustuskaupan. Sitten tavarapaljous alkoi ahdistaa, ja unelmat saivat täysin uuden suunnan. Nyt Vihervaara on ammattijärjestäjä, ja myös oman kodin kaapeista on karsittu lähes kaikki turha. Koti on silti kaikkea muuta kuin minimalistinen.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Tiina Vihervaara on aina rakastanut vanhoja esineitä. Hän kertoo harrastaneensa kirpputoreja jo kauan ennen kuin kierrättämisestä tuli trendikästä.

Tiina Vihervaaran kodissa katse kiertää mielenkiintoisesta esineestä toiseen. Seiniltä ja tasojen päältä vierasta katselee joukko täytettyjä eläimiä. Lasikuvun alla Egyptistä tuodulla valtaistuimella komeilee perheen pojan lapsuusajan suosikkipehmolelu. Seinät ovat täynnä persoonallisia tauluja, joista monet ovat tarttuneet mukaan matkoilta.