Suomalainen mökkiestetiikka puhuttelee hongkongilaista sisustusarkkitehtia Wing Yin Ngiä, joka ryhtyi tekemään aiheesta pro gradu -työtä. Hän viehättyy enemmän sotkusta kuin minimalistisesta pohjoismaisesta tyylistä.

Hongkongilainen Wing Yin Ng vieraili Tukholman huonekalumessuilla useita vuosia sitten. Siellä hän ihastui Aalto-yliopiston opiskelijoiden huonekaluihin ja päätti hakea kouluun opiskelemaan.

Nyt Ng on ehtinyt viettää neljä vuotta Suomessa. Sisustusarkkitehtuurin opinnot ovat edenneet siihen pisteeseen, että valmistuminen häämöttää loppuvuodesta.

Vielä jokin aika sitten pro gradu -työ aiheutti päänvaivaa: Ng ei tiennyt, mikä olisi juuri hänelle sopiva aihe.

Sitten ajatus kirkastui.

Ng pääsi lyhyelle lomalle ystävänsä mökille Saimaalle, ja se jätti häneen pysyvän lämpimän tunteen.

”Yllätyin siitä, kuinka vahvoja tunteita mökkivierailu aiheutti.”

Suomalainen mökki-idylli taipui gradun aiheeksi. Työssään Ng tutkii mökkien ja sinne kerättyjen esineiden estetiikkaa.

Sittemmin Ng on päässyt vierailemaan kuudella mökillä: kolmella Saimaalla, kahdella Vallilan siirtolapuutarhassa Helsingissä ja yhdellä Joutsassa.

Aalto-yliopistossa opiskeleva Ng pitää puusta materiaalina. Hän työstää siitä sekä huonekaluja että taidetta.

Ng kertoo yllättyneensä suomalaisten mökkien tyylistä.

”En ikinä ennen tänne tuloani kuvitellut, että ne voisivat olla tällaisia.”

Ngin mielikuva oli, että ne noudattaisivat pohjoismaista minimalistista tyyliä.

Mutta niin paljon ajan muodostamia kerroksia, niin paljon erilaisia esineitä, joista jokaisella on oma tarinansa, Ng ihastelee. Hän kertoo pitävänsä siitä, että eri sukupolvien edustajat tuovat omia lempitavaroitaan mökeille. Vanhojen sukumökkien tavaroiden estetiikka viehätti Ngiä niin paljon, että hän keksi ilmiölle ylevän termin: family curated collection eli perheen kuratoima kokoelma.

Tässä kohtaa täytyy keskeyttää ja kysyä, ymmärtääkö Ng, ettei kyse luultavasti ole kenenkään lempitavaroista ja tarkoin harkituista valinnoista.

”Tiedän, tiedän. Olen kuullut jokaiselta ystävältäni, että kaikki kaupungissa ostettu ja tarpeettomaksi jäänyt viedään mökille”, Ng sanoo ja nauraa.

”Yritän uudelleen muotoilla asian, ehkä sanoa sen jotenkin runollisemmin.”

Yhteisellä sukumökillä tavaraan suhtaudutaan jotenkin rennommin, mikä heijastelee myös muuhun elämänasenteeseen, ajattelee Ng.

”Ihmiset ovat suvaitsevaisempia tavaroita kohtaan, jotka eivät ole heidän oman tyylinsä mukaisia, sillä muiden tavaroita ei yksinkertaisesti voi vain heittää pois.”

Rento elämänasenne tosin pyyhkiytyy nopeasti pois, kun mökiltä lähtee. Kirjahyllyt ovat havainnollistava esimerkki tästä, sanoo Ng. Mökillä kirjoja on saatettu latoa hyllyyn summamutikassa, ja ne notkuvat opusten painosta. Kun vierailee samojen ihmisten kaupunkikodeissa, kirjat ovat hyllyissä suorassa ja viimeisen päälle järjestettyinä.

”Hyvin järjestetty kirjahylly on pelkästään tylsä”, Ng toteaa.

Erilaisten värien, kuosien ja luonnon luomat vahvat kontrastit sekä tietynlainen sotkuisuus ja satunnaisuus puhuttelevat Ngiä.

”Sotkuisuus luo erilaista harmoniaa”, Ng sanoo ja lisää, ettei tarkoita sotkuisuutta millään tavalla pahalla.

Mökeillä vieraillessaan Ng on löytänyt kauneutta hyvinkin arkisista asioista. Esimerkiksi mökeille kerätyt lukuisat kartat ovat ihastuttaneet häntä.

”Ne ovat mennyttä maailmaa.”

Hän ei osaa kuvitella ripustavansa Hongkongin karttaa kotinsa seinälle, vaikka onkin ylpeä kotiseudustaan.

Saimaalla vieraillessaan Ng tykästyi aivan erityisen paljon erään vierasmökin tunnelmaan.

”Siellä oli vain yksi sänky, joka oli niin kapea ja lyhyt, etten pystynyt nukkumaan siinä suorassa. Ystäväni kysyi, olenko aivan varma, että haluan nukkua kyseisessä mökissä.”

Ng kertoo vastanneensa, ettei muita vaihtoehtoja ole, koska hän rakastaa pienen vierasmökin kotoisaa tunnelmaa niin paljon.

”Kaikkia tavaroita oli ikään kuin ahdettu sinne, mutta sopivassa mittasuhteessa, joten tunsin oloni hyvin mukavaksi siellä.”

Toinen kohde, josta Ng puhuu erityisen innostuneesti, löytyy Vallilan siirtolapuutarhasta. Hän käyskenteli puutarhassa tänä kesänä, kun törmäsi erääseen mökinomistajaan. Tämä kutsui Ngin tutustumaan mökkiinsä tarkemmin.

Pienen siirtolapuutarhamökin sisäpuolelta paljastui värikimara ja lukuisia omistajille rakkaita yksityiskohtia.

Ng viehättyi muun muassa koristeseinästä, jolle omistajat olivat koonneet hyvin erilaisia esineitä. Seinällä on esimerkiksi Muumilaakson kartta kehystettynä.

”Se on vain A4-paperi mutta omistajalleen niin merkityksellinen, että hän on halunnut kehystää sen.”

Toisella puolella taas on korkealaatuinen puuveistos, mistä Ng on yllättynyt. Yleensä ihmiset yrittävät yhdistää samanlaatuisia tavaroita, mutta tässä kaikki rakkaat esineet on koottu yhteen, Ng selittää innostuneesti.

Mökeillä mentaliteettiin kuuluu myös se, että kaikki on hieman sinne päin, Ng pohtii. Siellä siedetään asioita, joita varsinaisissa kodeissa ei ikinä hyväksyttäisi.

Esimerkiksi yhdellä mökillä, jolla Ng kävi, oli rikkinäinen lampunvarjostin. Se oli korjattu jonkinlaisella folioviritelmällä.

”Kukaan ei ikinä tekisi tällaista kodissaan.”

Ngin silmissä korjauksesta erityisen tekee juuri folio.

”Että varjostinta ei korjata millä tahansa rumalla paperilla tai muulla, vaan se ikään kuin koristellaan – vaikkakin vähän surkealla tavalla. Pidän tästä mentaliteetista.”

Ng toivoo, että tämänkaltainen rentous laajenisi mökeiltä myös muuhun elämään.