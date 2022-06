Näin näyttävän kodin valmentajalegenda Alpo Suhonen laittoi myyntiin – yli satavuotiaassa villassa on satoja asuinneliöitä

Suhosen mukaan on tullut aika myydä.

Alpo Suhosen Villaforss sijaitsee keskellä puistoa. Kuva on otettu vuonna 2017.

Porilaistenkin hyvin tuntema jääkiekko- ja kulttuurimies Alpo Suhonen on laittanut myyntiin Forssan keskustassa sijaitsevan upean yli satavuotiaan Villaforss-nimisen talonsa.

Vuonna 1903 valmistuneen villan kahdessa kerroksessa on 350 asuinneliömetriä, ja kokonaispinta-ala on yli 500 neliötä.

Rakennusvuoden tyyli näkyy Alpo Suhosen kodissa edelleen. Arkistokuva.

”Kun on aika, nyt se on. Elämä on muutoksia. Korona, sota, kustannukset ja lopulta ikä pohjustivat päätöksen myydä ihana koti”, perjantaina 74 vuotta täyttävä valmentajalegenda toteaa Facebook-julkaisussaan.

Suhosen talossa on yli kymmenen huonetta. Arkistokuva.

Niin Porin Karhuissa kuin Ässissäkin pelannut Suhonen valmensi Ässiä kaudella 2008–2009. Hän on valmentanut myös Suomen miesten jääkiekkomaajoukkuetta, ja oli ensimmäinen eurooppalainen päävalmentaja NHL:ssä.

Suhonen on toiminut myös muun muassa Turun kaupunginteatterin johtajana 1991–1992, ja Pori Jazzin toiminnanjohtajana vuosina 2003–2004.

Suhosen talon myynnistä on uutisoinut muun muassa Ilta-Sanomat.

Lue lisää: Alpo Suhonen kertoo tarinoita pitkältä uraltaan: ”Ennen harjoituksia katsoin aamulla seuran ohjelmalehtisestä pelaajien kuvia ja nimiä”