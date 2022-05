Tällaista kotia harvoin näkee: Tapio Alleniuksen isoisän Harjavaltaan rakennuttaman talon suunnitteli kuuluisa arkkitehti, osin edustiloiksi

Merstolassa sijaitsevan talon erikoisuuksia ovat laajat visamäntypinnat sekä palvelukutsujärjestelmä.

Alleniuksen talossa ja sen sisustuksessa on säilynyt paljon alkuperäistä. Tapio Allenius kertoo, että esimerkiksi kuvassa näkyvät sohva ja pöytä ovat alkuperäisiä. Myös takana näkyvä kaappiradio on hankittu taloon varhain.

Alleniuksen talon ruokasalin ikkunasta avautuu rantapuiden lomitse komea näkymä Kokemäenjoelle, joka on Harjavallan voimalaitoksen yläpuolisella osuudella kuin järvi. Maiseman ohella huomio kiintyy ikkunaan, johon arkkitehti on suunnitellut kiinteän hyllykön. Jokainen hylly on pienen ikkunaruudun kokoinen, niitä on yhteensä 20.