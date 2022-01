Main ContentPlaceholder

Koti

Jos kylpyhuoneen peilistä ei tietyssä ajassa katoa huuru, jokin on vialla – ja se voi paljastaa paljon koko kodin ilmanlaadusta

Milloin kylpyhuoneessa on liian kosteaa? Sisäilman asiantuntijat kertovat, mikä on normaalia kosteutta ja milloin on syytä huolestua. Esimerkiksi ilmanvaihdon testaamiseen voi riittää yksi A4-kokoinen paperi.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Selvin merkki pitkään jatkuneesta kosteudesta lienevät seiniin pesiytyneet mustat pilkut. Myös jos kylpyhuoneen peilistä ei tietyssä ajassa katoa huuru, ilmanlaadussa voi olla jotakin vialla.

Keho on kohmeessa tai tukka likainen. Silloin tulee toimineeksi kuten moni samassa jamassa oleva: sännänneeksi lämpimään suihkuun. Pian hanasta alkaa valua höyryävän kuumaa vettä. Se valtaa lattialaatat ja lorisee purona kohti viemäriä. Peseytyjä on ehtinyt jo kääriytyä pyyhkeeseen, mutta vesi seisoo vielä lattialla. Vessanpeilikin on paksun huurteen peitossa.