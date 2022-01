Suutarit paljastavat, miten kaupassa tunnistaa hyvät kengät – ”Korjauskaan ei taio heikkoa materiaalia kestämään”

Suutarimestarit Tuija Suonpää ja Auli Tikkanen kertovat, mistä tunnistaa laadukkaat kengät ja miten jokainen voi jatkaa kenkiensä käyttöikää vuosilla.

Talvet eivät ole kohdelleet luottokenkiä lempeästi: pohjat ovat nähneet parhaat päivänsä, ja pintanahka kipristelee kulahtaneena. Vetoketjukin reistailee. Vieläkö jotain olisi tehtävissä, vai ovatko kengät tulleet päätepysäkilleen?

Suutari näkee työssään, miten suomalaiset kohtelevat kenkiään ja millaisia korjaustarpeita niissä useimmiten on.

Suutarimestarit Auli Tikkanen ja Tuija Suonpää ovat pitäneet Mansen suutari -liikettään Tampereella 14 vuoden ajan. He kertovat, mistä tunnistaa laadukkaat kengät ja miten kenkien käyttöikää voi pidentää:

”Meiltä kysytään paljon, kuinka usein kengät täytyy huoltaa. Suomen oloissa se riippuu täysin keleistä. Kengät ovat käyttötavaraa ja ne kuluvat.

Jos sataa paljon, kengät kastuvat ja kuivuvat usein ja niitä pitää huoltaakin usein. Myös lämpötilanvaihtelut rasittavat materiaaleja.

Autoilijan kaasujalan kenkä kuluu, kun kanta hinkkaa kumimattoa auton lattialla. Pyörän poljin taas kuluttaa kengänpohjaa päkiän ja koron välistä.

Kannattaa seurata, miltä kenkä näyttää. Kun kannan ulkoreuna on pyöristynyt tai kengät tuntuvat huterilta, on aika vaihtaa kantalaput. Jos nahkakengän pinta tuntuu karhealta tai on vaalennut, on aika huoltaa kengät.

Auli Tikkanen vaihtaa talvinilkkureihin kumiset kantalaput, jotka lisäävät pitoa.

Vaihdamme joka päivä talvikenkiin kumisia korkolappuja ja puolipohjia. Vanhat ovat joko kuluneet tai asiakas haluaa kenkiinsä lisää pitoa. Kenkäostoksilla voi olla vaikea erottaa, onko kenkien pohja muovia vai kumia. Muovi jäätyy pakkasella ja on liukas. Siksi autoissakin on kumirenkaat.

Korkolapun voi laittaa, vaikka kengässä ei olisi korkoa. Jopa koko pohjan voi vaihtaa, jos kengän rakenne sallii.

Hyvin yleinen korjaus on kengän kantavuorin vaihtaminen. Jos kantapäähän pistää, vuorissa saattaa olla reikä. Vuori kannattaa vaihtaa ajoissa, jotta sen alla oleva kantakovike ei pääse rikkoutumaan.

Myös vetoketjuja vaihdamme paljon. Ennen kengissä käytettiin lähes järjestään metallisia vetoketjuja, mutta nykyään lähes kaikissa on muovinen. Metallinen kestää paremmin, ja sellaisen pystyy vaihtamaan melkein kaikkiin nilkkureihin.

Jos korko on hutera, suutari pystyy vahvistamaan sitä.

Jos huomaa, että kenkien korko niiaa ja tuntuu huteralta, kannattaa reagoida heti, jotta korko ei pääse halkeamaan. Korkolapun alla on usein solukko, joka on tyhjää täynnä. Suutari voi täyttää koron ja laittaa korkolapun, ja kenkä on kunnossa. Jos solukko ehtii murtua, korko painuu kasaan.

Olemme erikoistuneet korjaamaan jalkineita, ja filosofiamme on antaa asiakkaan rakkaille kengille uusi elämä. Huonolaatuisia kenkiä ei kuitenkaan kannata korjata.

Esimerkiksi jos keinoainesaappaan pintamuovi irtoaa tekstiilistä, sitä ei voi korjata. Paikata voisi, mutta on hyvin todennäköistä, että kenkä halkeilee pian jostakin muustakin kohdasta.

Korjauskaan ei taio heikkoa materiaalia kestämään ja voi tulla kalliimmaksi kuin itse kengät.

Saatammekin sanoa, että nyt suutarin käskystä kenkäkaupoille. Raha kannattaa laittaa mieluummin kunnon nahkakenkiin – ja kunnostaa niitä sitten aikanaan. Laatua on, että kengät pystyy korjaamaan.

Tuija Suonpää vaihtaa muovisen vetoketjun metalliseen, joka kestää paremmin.

Nahkakengät ovat hyvä valinta, koska niiden laatua pystyy ylläpitämään itse. Toisaalta nahkakaan ei ole enää yksin laadun tae, sillä kenkiin käytetään hyvin erilaatuista nahkaa.

Lähtökohta on kengissäkin, että halvalla ei saa hyvää. Viidenkympin markettikengiltä ei voi odottaa pitkää ikää. 70 euron nahkakengät tuskin tulevat kestämään.

Edullisimmissa kengissä on yleensä tingitty kengän rakenteesta.

Kengän sisällä oleva pinkopohja ei kestä normaalia käyttöä kauan, vaan muuttuu pehmeäksi ja lopulta rikkoontuu. Kovikkeet kengän kannassa ja kärjessä ovat liian pehmeät. Pohjat puolestaan ovat liian huokoiset, ja kävely kuluttaa materiaalin loppuun nopeasti.

Joskus laadun näkee vasta käytössä. Pettymys voi olla suuri, kun vain vuoden vanhat kengät halkeilevat pohjasta tai neulos repeää.

Toinen meistä omistaa nahkasaappaat, jotka maksoivat 14 vuotta sitten uutena 250 euroa ja ovat edelleen käytössä. Niitä on korjattu kolme kertaa, ja ne huolletaan joka vuosi.

Kengissä on paljon osia, jotka eivät näy ulospäin mutta joilla on iso vaikutus käyttöikään. Jos kengällä on jonkin verran painoa, se viittaa siihen, että kenkä koostuu laadukkaista komponenteista.

Moni ei ehkä ajattele, että kengät ovat aina jonkun käsin tekemät. Vaikka ne valmistetaan tehtaassa, ihminen tekee osan työvaiheista. Jos kengät ovat hyvin halvat, jostain on tingitty.

Vastuulliset merkit kertovat kengistään ja materiaaleistaan ja antavat vinkkejä huoltamiseen.

Toisaalta vaikka olisi laittanut kenkiin pari sataa euroa, ne eivät kestä, jos niitä ei huolla. Tuleehan Ferrariinkin naarmu, jos siihen osuu kivi.

Hyvä talvikenkä on pyöreäkärkinen, eli jalkaterän muotoinen, ja kumipohjainen. Kanta ei ole liian korkea.

Kengän pyöreä kärki.

Varsinkin nuoret tulevat silloin tällöin suoraan kenkäkaupasta suutariin ja kysyvät ohjeita jalkineidensa hoitamiseen.

On materiaali mikä tahansa, uusiin kenkiin kannattaa laittaa kosteussuoja. Se helpottaa tulevia huoltokertoja.

Pintanahkaisten kenkien huoltaminen on kuin ihonhoitoa: täytyy puhdistaa, rasvata ja suojata. Puhdistukseen on omat tuotteensa, rasvat, plankit ja vahat taas hoitavat ja suojaavat nahkaa.

Hyvin huollettuna nahkakenkä kestää rasituksen ja taipumisen ja pitää kosteuden ulkopuolella. Kun nahka on kyllästetty ja kimmoisa, kenkä muotoutuu omaan jalkaan paremmin.

Huolletut nahkakengät kestävät useita kausia enemmän kuin huoltamattomat.

”Voi olla, että asiakas tulee korjauttamaan kengistään yhden tietyn asian, mutta löydämme viisi korjattavaa kohtaa. Otamme puheeksi, että kengät kannattaa korjata kokonaisuudessaan, jotta niille saa lisää käyttöikää”, Tuija Suonpää kertoo.

Vuodenajan vaihtuessa kengät kannattaa huoltaa hyllylle. Kengille on raskasta, jos ne joutuvat odottamaan seuraavaa käyttöä likaisina ja liikkumatta monta kuukautta. Ja onhan huolletut kengät ihana ottaa jalkaan.

Kenkien sisään kannattaa laittaa lestit tai vaikkapa paperitollot, jotta kengät pysyvät ryhdissään ja rakenteet säilyvät hyvinä.

Erään asiakkaamme nahkakengät olivat menneet viime kesän helteissä ullakkovarastossa aivan käppyrälle. Huoneenlämpö on paras lämpötila kenkien säilytykseen.

Olisi myös tärkeää, että käytössä olisi useammat kengät, joita vaihdella.

Kun jalka hikoaa, kengän rakenteisiin menee kosteutta. Jos kenkä on koko ajan kostea, se menee nopeammin huonoksi. Irtopohjallisia kannattaa käyttää, sillä ne keräävät osan kosteudesta.

Youtubessa on aivan mahtavia videoita kenkien hoidosta. Kenkien kiillottaminen kunnolla voi olla terapeuttista. Samalla voi huoltaa laukut, nahkahansikkaat ja lompakot.”