Tiina Jaakkola-Hakanen hankki harrastusmökin, jossa voi tehdä sotkuisiakin hommia, tai vain nauttia paikan rauhasta, jos siltä tuntuu. Taustalla on pihasauna ja amme, jossa on mukava loikoilla luonnon ääniä kuunnellen. Villatakki on monipuolisesti käsitöitä harrastavan Jaakkola-Hakasen omien kätten jälkeä.