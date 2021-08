Laituri on kovassa käytössä Pasi Laihon ja Minna Kaihovirran mökillä, sillä he uivat vuoden ympäri. Kun lapset ovat mökillä, laiturilta myös hypitään ahkerasti järveen. Haapijärvi on Laihon mukaan todella matala, mutta mökin ranta on ruopattu, joten siinä vettä on kaksi metriä.