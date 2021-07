Seita-Maaria ja Tommi Joella on yhteinen rakennusalan yritys. Vanhojen talojen remontoimisessa on omat huomioitavat asiansa, mutta Joet tietävät työnsä kautta mitä tekevät. – On tärkeää, että vanha rakennus on hengittävä, koska sellaisia ne ovat alun alkaenkin olleet.