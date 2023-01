Suomi ottaa käyttöön EU:n suosittelemat rajoitukset Kiinasta saapuville matkustajille. Ministeri Krista Kiurun mukaan toimenpiteillä on kiire.

Suomi ryhtyy rajoittamaan Kiinasta saapuvia matkustajia samaan tapaan kuin moni muu EU-maa.

Suomi ottaa käyttöön koronaviruksen ennakkotestin Kiinasta saapuville matkustajille. Lisäksi Kiinan-lennoilla matkustajilta sekä matkustamohenkilökunnalta edellytetään maskin käyttöä.

Päätökset tehtiin eilen torstaina koronaministerityöryhmässä, jota vetää perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd).

”Maskisuosituksen toimeenpano on jo aloitettu”, Kiuru kertoo HS:lle.

”Finnair edellyttää jo tällä hetkellä maskien käyttöä ja samaa odotetaan muilta lento-operaattoreilta”, Kiuru sanoo.

Ennakkotestien negatiiviset tulokset, joiden pitää olla enintään 48 tuntia vanhoja, tarkistetaan lentoyhtiöiden toimesta koneeseen noustessa. Testien osalta sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäministeriö selvittävät yhdessä, miten ennakkotestaukseen liittyvä rajoitus käytännössä toteutetaan.

”Ensi viikon alku näyttää, miten nopeasti tähän testitulosten vaatimiseen pystytään”, Kiuru sanoo ja myöntää, että aikataulu on tiukka.

”Ennakkotestivaatimuksessa on se hyvä puoli, että se ei rasita suomalaista terveydenhuoltoa", Kiuru muistuttaa.

Toimenpiteillä on Kiurun mukaan Suomessa kiire.

”Me emme tietenkään toivo jäävämme viimeiseksi maaksi, joka tämän ennakkotestivaatimuksen panee toimeen. Viivehän ohjaa matkustajaliikennettä nimenomaan sinne, missä vaatimus ennakkotesteistä ei ole käytössä. On tärkeää toimia yhteisessä EU-rintamassa”, Kiuru sanoo.

Kiurun mukaan kiire on myös siksi, että Kiinasta EU-alueelle saapuvilla matkustajilla on todettu runsaasti koronatartuntoja.

”Tiedot ovat varsin pysäyttäviä. Pahimmillaan lentokonematkustajissa on saattanut olla 30–50 prosenttia positiivisia”, Kiuru sanoo.

On todennäköistä, että ennakkotestivaatimus ei koske kaikkia Kiinasta Suomeen saapuvia.

Kun vastaava vaatimus ennakkotestistä oli aiemmin pandemian aikana käytössä, testeistä oli vapautettu kolme ryhmää: Suomen kansalaiset, Suomessa vakituisesti asuvat sekä henkilöt joilla oli maahantuloon välttämätön syy.

Kolmantena rajoitustoimena Suomi ryhtyy ottamaan näytteitä lentokoneiden jätevesistä, jotta koronaepidemian laajenemisesta saataisiin tarkempi kuva.

”Se on uusi tehtävä meille. Uutta on se, että seulontaa tehtäisiin lentokoneiden ja lentokenttien osalta. THL aloittaa tämän mahdollisimman pian, viimeistään ensi viikolla”, Kiuru sanoo.

Kiinan koronatilanne on pahentunut maan luovuttua tiukoista koronarajoituksista.

Kiuru on huolestunut koronatiedon panttaamisesta Kiinassa. ”EU on vaatinut Kiinalta lisätietoja. Kiinassa on merkittävää alitilastointia tartunnoista eikä esimerkiksi maan sairaalakuormituksesta ole tietoa. Se taas kertoisi tärkeää tietoa uuden koronavariantin käyttäytymisestä”, Kiuru sanoo.

Euroopan unioni kehotti keskiviikkona jäsenvaltioitaan vaatimaan alle 48 tuntia vanhaa negatiivista koronatestitulosta kaikilta Kiinasta saapuvilta matkustajilta. Lisäksi EU-maat päättivät keskiviikkoiltana suositella maskin käyttöä kaikilla Kiinan lennoilla.

Suomessa on esitetty, että kiinalaismatkustajien testaaminen olisi turhaa. Näin on todennut esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Jari Jalava.

”Erilaisia kantoja tähän on esitetty”, Kiuru sanoo.

”EU:n kriisinhallintamekanismi on nyt kuitenkin lauennut ja siinä kokouksessa on arvioitu EU:n yhteiset toimet välttämättömyys- ja varovaisuusperiaatteella. Päätös syntyi EU:ssa hyvin nopeasti. Olin itse ajatellut, että yksimielisyys olisi löytynyt vasta ensi viikolla”, Kiuru sanoo.

Mitä olisi tapahtunut, jos rajoituksia ei olisi pantu toimeen, Krista Kiuru?

”En halua lähteä tällä spekuloimaan”, kuuluu Kiurun vastaus.

Kiuru ei myöskään halua spekuloida sillä, että koronatestituloksia on helppo väärentää.

Kiina on uhkaillut matkustusrajoituksia asettavia maita vastatoimilla.

Ministeri Kiuru muistuttaa, että Kiina itse tunnetaan kovana koronarajoitustoimijana, jossa turisteihin kohdistuneet toimet ovat olleet tiukkoja.

”Tässä tilanteessa auttaisi, jos Kiina luovuttaisi terveysturvallisuustietoja mahdollisimman nopeasti”, Kiuru sanoo.