Koronavirus jyllää nyt voimalla Kiinassa, ja moni maa kiiruhtaa rajoittamaan kiinalais­matkailijoita – Auttavatko rajoitukset alkuunkaan?

Kiina on purkanut koronarajoituksiaan nopeasti. Samalla tartuntamäärät ovat nousseet rajusti. Silti maailmalla ei tiedetä tarkalleen, mikä maan tautitilanne on oikeasti. Asiantuntijan mukaan Kiinassa leviää nyt sellaisia virusmuunnoksia, joita vastaan suomalaisilla on hyvä suoja.

Kiinan sairaalat ovat alkaneet ylikuormittua, kertovat useat eri mediat. Pulaa on raportoitu olevan niin hapesta kuin sängyistä ja terveistä terveydenhuollon työntekijöistä. Nämä hoitohenkilökunnan jäsenet hoitivat ihmisiä keskellä tartunta-aaltoa Shanghaissa 22. joulukuuta.

Useampi maa on ilmoittanut asettavansa matkustus­rajoituksia Kiinasta saapuville matkailijoille. Koronatartuntojen määrä on noussut Kiinassa rajusti sen jälkeen, kun maa alkoi nopeasti purkaa tiukkoja rajoituksiaan. Viikon mittaan esimerkiksi Italia, Espanja ja Yhdysvallat ovat kertoneet matkustus­rajoituksista. Maiden rajoituskeinolistoilla on niin pakollisia koronavirustestejä kuin vaatimuksia negatiivisesta testituloksesta tai täydestä rokotussarjasta. Maailmalla ei tiedetä täsmälleen, mikä Kiinan koronatilanne nyt on. Päivittäisiä tartuntamääriä ei enää julkaista ja tapaa, jolla koronakuolemia raportoidaan, on muutettu. Kiina vaikuttaa kuitenkin olevan jälleen koronapandemian keskus. Johtava asiantuntija Jari Jalava Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) ei kuitenkaan usko, että eri maiden nyt päättämillä matkustusrajoituksilla olisi merkittävää vaikutusta koronatilanteeseen maailmalla. ”Virukset leviävät niin nopeasti, että pitäisi olla totaalinen matkustusrajoitus, jos niiden tulo halutaan estää”, Jalava sanoo. Tämä tarkoittaisi hänen mukaansa, että maan pitäisi kieltää kaikki matkustaminen alueellaan tai sitten kaikkien maiden pitäisi ryhtyä rajoitustoimiin. Uutiskertaus Kiina purkaa rajoituksia Kiina otti alkuvuodesta 2020 käyttöön niin sanotun nollakoronapolitiikan. Tartuntoja on pyritty torjumaan kokonaan. Tiukat rajoitukset ovat herättäneet arvostelua ja ne ovat rampauttaneet maan taloutta. Marraskuussa Kiinassa nähtiin laajoja rajoitusten vastaisia mielenosoituksia. Kiina ilmoitti joulukuun alussa, että se löysentää rajoituksia ympäri maan. Rajoitusten purku on ollut nopeaa. Epäselväksi on jäänyt, miten hyvin maa oli tähän varautunut. Ensimmäinen suuri rajoitusmuutos oli, että tartunnan saaneet saivat jäädä karanteeniin kotiin. Myös sairastuneiden eristämiskäytännöt löyhenivät. Tällä viikolla Kiina ilmoitti, että se luopuu ulkomailta tulevien matkustajien karanteenimääräyksestä. Samalla kiinalaismatkailijoiden määrän odotetaan kasvavan maailmalla. Suomalaisilla suoja Suomessa THL ei suosittele rajoituksia Kiinasta tuleville matkustajille. Jalavan mukaan tärkein syy linjalle on se, että tartuntoja on paljon monessa muussakin maassa, esimerkiksi Japanissa. Siksi vain yhtä maata koskevat rajoitukset eivät olisi järkeviä. Hän muistuttaa, että kun koronatilanne alkoi Kiinassa, muutamat maat tekivät Kiinaa koskevia matkustusrajoituksia. Silti Suomeen tautitaakkakuorma tuli lopulta Italiasta ja Itävallasta palanneiden matkailijoiden mukana. ”On totta, että Kiinassa tulee olemana paljon tartuntoja, mutta toisaalta, meillä on itselläkin paljon tartuntoja. Lisäksi Kiinassa tällä hetkellä tietojen mukaan leviävät virusmuunnokset ovat sellaisia, joita Euroopassa on ollut jo paljon.” Jalavan mukaan matkustusrajoituksia voitaisiin harkita, jos syntyisi sellainen virusmuunnos, joka pystyy kiertämään rokotuksilla hankitun suojan ja samaan aikaan aiheuttamaan vakavan taudin. ”Palaisimme silloin nollatilanteeseen ja meidän pitäisi uudestaan miettiä, millä keinoin ostamme aikaa, jotta väestö saadaan rokotettua uutta muunnosta vastaan”, Jalava sanoo. ”Nyt meillä tämä suoja kuitenkin on. Kaikki jotka ovat halunneet saada rokotukset, ovat voineet sellaisen saada.” Kiinassa leviää nyt tiettävästi omikronmuunnosta, jota on havaittu Suomessakin. Tiukkojen koronarajoitusten purkaminen on herättänyt Kiinassa myös iloa. Rajoitusten vuoksi kiinalaiset ovat olleet lähes kolme vuotta eristyksissä muusta maailmasta. Matkailija nosti matkalaukkua matkatavaroiden tarkastuspisteellä Chengdun lentoasemalla 30. joulukuuta. Pulaa hapesta ja sängyistä Eri medioiden mukaan Kiinan sairaalat ovat alkaneet ylikuormittua. Pulaa on kerrottu olevan niin hapesta kuin sängyistä ja terveistä terveydenhuollon työntekijöistä. Myös maan krematorioiden ja ruumishuoneiden on raportoitu ruuhkautuneen. On arvioitu, että Kiinassa voisi koronan vuoksi kuolla jopa miljoona ihmistä tulevien kuukausien aikana. Toisen arvion mukaan 60 prosenttia maan 1,4 miljardista asukkaasta saa tartunnan lähikuukausina. Joulukuun kolmen ensimmäisen viikon aikana uusia tartuntoja on voinut julkisuuteen vuotaneiden tietojen mukaan olla lähes 250 miljoonaa. Etenkin maan iäkkäässä väestössä rokotuskattavuus on matala. Se ei tiedä hyvää alkuvuodelle. Kiinassa uuttavuotta juhlitaan tammikuun lopulla ja sen on arvioitu voivan vauhdittaa tartuntojen nopeaa leviämistä. THL:n ja Euroopan tautikeskuksen mukaan Kiinan tilanteella ei silti ole tällä hetkellä vaikutusta tautitilanteeseen Suomessa tai Euroopassa. ”Meillä on Euroopan alueella satojatuhansia tartuntoja. Vaikka Kiinasta alkaisi tulla turisteja, jotka toisivat jonkin verran uusia tartuntoja, se ei todennäköisesti vaikuta juurikaan kokonaistartuntamäärään”, Jalava sanoo. ”Suomessakin on tartuntoja edelleen paljon, vaikka määrä on loivassa laskussa.”