Säkylän ylilääkärin Kirsi Markulan mielestä riskiryhmiin kuuluvien pitäisi ehdottomasti ottaa maskit ja muut suojatoimet uudelleen käyttöön. Taysin infektioyksikön ylilääkärin Jaana Syrjäsen mukaan rokote on nyt tärkein suojautumiskeino.

Säkylä

Säkylän kunnan ylilääkäri Kirsi Markula on huolissaan, koska korona leviää taas vauhdilla, mutta ihmiset kuvittelevat pandemian olevan jo ohi.

”Meillä Säkylässä on nyt pandemian ajan pahin tilanne. Tartuntojen määrä on huipussaan ja menehtyneiden määrätkin ennätyksissä”, Kirsi Markula toteaa.

Markula on vajaan 7 000 asukkaan Säkylän kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri. Hän kertoo, että tartuntoja todetaan nyt lähes saman verran kuin pahimpina pandemiaviikkoina, vaikka ihmisiä ei enää laajamittaisesti testata.

”Tauti riehuu myös hoivayksiköissä, mikä on se surkein juttu. Niiden asukkaat ovat hauraita.”

Markula toteaa, että terveiden aikuisten ja lasten oirekuva on useimmiten lievä, eivätkä sairastuneet tarvitse terveydenhuollon palveluita. Sen sijaan riskiryhmiin kuuluvien pitäisi hänen mielestään ehdottomasti ottaa suojatoimet uudelleen käyttöön, siis muistaa turvavälit, käyttää maskia ja huolehtia hyvästä käsihygieniasta.

”Lisäksi suosittelen, että hengityssuojaimia käytettäisiin riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä tavatessa, etenkin hoivakotivierailuilla”, Markula sanoo.

Riskiryhmät suojaan

Kirsi Markulan mielestä olisi tärkeää, että tämä todettaisiin myös valtakunnallisesti viranomaistasolla, koska tautia on paljon liikkeellä ja riskiryhmiä pitäisi suojata.

”Kun ollaan väenpaljoudessa, maskin käyttöä pitäisi suositella. Se auttaisi jo paljon. Nyt iäkkäät ihmiset kuvittelevat, että tauti on ohi ja hämmästyvät, kun saavat positiivisen tuloksen. Näen sitä työssäni joka päivä.”

Markula korostaa, että hän ei ole sulkemassa maata eikä kouluja.

”Haluan vain, että riskiryhmäläiset saavat rokotteensa ja heitä suojellaan tietyissä tilanteissa maskia käyttämällä.”

Hän muistuttaa, että riskiryhmiin kuuluvien on mahdollista saada myös viruslääkitys, joka tulisi aloittaa viimeistään kolmen päivän sisällä oireiden alkamisesta.

Markula kritisoi myös sitä, että terveydenhuollon työntekijät eivät saa tehosterokotusta. Tällä hetkellä neljännet koronarokotteet on varattu vain yli 60-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville.

”Terveydenhuollossa on myös työntekijöitä, jotka eivät ole vielä sairastaneet koronaa ja viimeisestä rokotteesta on jo kulunut vuosi tai ylikin. He kuitenkin altistuvat virukselle koko ajan.”