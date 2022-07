Porin perusturvan hoitotyön suunnittelija Kristiina Aallanto kertoo, että hoitohenkilökunnan keskuudessa on havaittu koronaa. Sairaspoissaolot tuovat haasteita vuorosuunnitteluun.

Tilaajille

Porin perusturvan henkilöstössä on ilmennyt koronatartuntoja.

Pori

Kiristynyt koronatilanne aiheuttaa haasteita Porin perusturvalle. Porin perusturvan hoitotyön suunnittelija Kristiina Aallanto kertoo, että hoitohenkilökunnan keskuudessa on havaittu koronaa.

”Tilanne on pysynyt koronaosastoilla ennallaan, meillä on tällä hetkellä kymmenisen potilasta hoidossa. Tilanne ei siinä mielessä ole mitenkään hälyttävä. Sen sijaan henkilökunnan osalta koronaa on nyt selvästi ilmaantunut enemmän.”