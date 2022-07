Milloin uusi korona-aalto alkaa tai onko se jo alkanut? THL:n mukaan asiaa on vaikea arvioida

Koronapotilaiden tehohoidon tilanne on tällä hetkellä rauhallinen, kertoo professori Matti Reinikainen. Valtakunnallisesti tehopotilaiden määrä on vaihdellut kesän ajan 15 potilaan molemmin puolin.

Touko- ja kesäkuussa koronapositiivisiksi kirjatuista tehohoito­potilaista noin puolella hoidon syy on koronatauti. Kuvassa Meilahden sairaala.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on lähtenyt kesäkuun puolivälissä uuteen pieneen nousuun, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoista.

Vielä ei kuitenkaan voida sanoa varmasti, millaisena kehitys jatkuu, sanoo johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra THL:stä.

Tällä hetkellä THL päivittää luvut kerran viikossa torstaisin.

”Ennustaisin, että tapauksissa ja näin myös sairaalahoidon tarpeessa tulee olemaan kasvua, koska muuallakin Euroopassa näkyy vastaavaa”, Savolainen-Kopra sanoo.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrän nousun on huomannut myös perhe- ja peruspalvelu­ministeri Aki Lindén (sd). Hän huomautti viime viikonloppuna viestipalvelu Twitterissä, että edeltäviin kahteen heinäkuuhun verrattuna sairaalahoidon mittarit ovat moninkertaiset.

Suomessa koronatartuntojen todellisesta määrästä ei kuitenkaan voi sanoa mitään varmaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vastikään päivitetyssä testaus- ja jäljitys­strategiassaan linjannut, ettei laajamittaiseen testaamiseen ja jäljittämiseen ole tällä hetkellä tarvetta. Testauksessa priorisoidaan sairaalaan tulevat potilaat, korkean riskin potilasryhmät ja raskaana olevat sekä sote-henkilöstöä.

Se tiedetään, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella pcr-varmennetuista koronatapauksista jo noin 80 prosenttia on omikronmuunnoksen BA.4- tai BA.5-alavariantin aiheuttamia, kertoo Savolainen-Kopra.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen arvioi kesäkuun alussa HS:lle, että BA.5-alavariantista tulee kesä–heinäkuun aikana valtamuunnos.

Alavariantit varmaankin yleistyvät hiljalleen myös muualla Suomessa – näin on tapahtunut aiempienkin varianttien kohdalla, Savolainen-Kopra sanoo.

Etelä-Afrikassa, Britanniassa ja Portugalissa BA.4- tai BA.5-alavarianttien leviäminen aiheutti keväällä tartuntojen kasvun, joka näkyi viiveellä myös koronakuolemien ilmaantuvuudessa.

Esimerkiksi Etelä-Afrikassa aalto jäi kuitenkin edeltäviä matalammaksi, sanoo Savolainen-Kopra.

”Virusevoluution näkökulmasta voisi ajatella syyksi sen, että väestön immuniteetti kasvaa rokotuskattavuuden ja sairastamisen ansiosta. Väestö oli pitkälti sairastanut BA.1- ja BA.2-alavarianttien aiheuttamaa tautia.”

” ”Suomessa varmasti syksyä kohden tapausmäärät kasvavat, se on normaalia hengitystieviruksen kulkua.”

”On vaikea ennakoida, eteneekö Suomessa tilanne muiden maiden mukaisesti. Siihen vaikuttaa niin moni asia, kuten väestön rokotushistoria ja aiempi sairastavuus”, Savolainen-Kopra sanoo.

Mutta voidaanko jo sanoa, että Suomessa on alkanut tai alkamassa uusi aalto?

”Varmasti syksyä kohden tapausmäärät kasvavat, se on normaalia hengitystieviruksen kulkua. Milloin nousu alkaa, sitä on vaikea ennustaa.”

Koronakuolemien määrä on Suomessa ollut THL:n alustavien lukujen perusteella laskusuunnassa huhtikuusta asti.

Tehohoidon osalta tilanne on rauhallinen, kertoo anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

”Käytännössä koko kesäkuun ja heinäkuun alun ajan tehohoidossa olevien covid-19-potilaiden määrä on vaihdellut 15 potilaan molemmin puolin. Viime viikon aikana määrässä on ollut hienoinen laskusuunta”, Reinikainen sanoo.

Touko- ja kesäkuussa koronapositiivisiksi kirjatuista tehohoito­potilaista noin puolella hoidon syy on koronatauti. Lopuilla koronatauti on ollut sivulöydös.

”Pitkin kevättä näiden potilaiden osuus kasvoi. Nyt näyttää siltä, että määrä on vakiintunut suurin piirtein puoleen.”

Reinikainen uskoo, ettei koronapotilaiden tehohoidon tarve kuitenkaan vielä täysin katoa, sillä viruskaan ei ole kadonnut minnekään.

Kevään aikana tehohoitoa saavien potilaiden joukossa on kasvanut sellaisten potilaiden osuus, joilla on ollut ennen tehohoitoa merkittäviä toimintakyvyn rajoitteita. Lisäksi immuunivajeisten määrä on kasvanut.

Tehohoitoon ottamisen kriteerit eivät ole muuttuneet epidemian aikana.

Entä miten uusi aalto voisi vaikuttaa Suomen koronarokote­päätöksiin?

”Varmasti jos tapausmäärät kääntyvät nousuun, Kansallinen rokotus­asiatuntijaryhmä (Krar) kokoontuu miettimään, onko tarvetta laajentaa neljänsien rokoteannosten saajien määrää”, sanoo Savolainen-Kopra.

THL suosittelee tällä hetkellä neljänsiä annoksia muun muassa 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt, 80 vuotta täyttäneille ja vakavan taudin riskiryhmiin kuuluville 70–79-vuotiaille.

Sosiaali- ja terveysministeri Lindén on pitänyt jo kuukausien ajan esillä mielipidettään siitä, että annoksia tulisi laajentaa kaikille halukkaille yli 70-vuotiaille. Suomessa rokotuspäätöksiä eivät tee poliitikot vaan asiantuntijat.

Krarin sihteeri ja THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek huomauttikin kesäkuun lopulla, että vaikuttaa sitä, että ihmisillä on puutteellisia käsityksiä siitä, mitä rokotteet voivat saada aikaan.

Koronarokotteet antavat suojan vakavaa koronatautia vastaan jo kolmen annoksen jälkeen. Heille, joille kolme annosta ei ole antanut optimaalista suojaa, THL jo suosittelee lisätehostetta. THL:n asiantuntijat ovat kertoneet katsovansa asiaa uudemman kerran syksyllä.