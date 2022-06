Ylilääkäri Asko Järvinen kuvailee korona­tilannetta ristiriitaiseksi: yhtäältä uusi omikron­muunnoksen BA.5-alavariantti leviää edeltäjiään herkemmin, toisaalta yhä harvempi ihminen joutuu sairaala­hoitoon korona­virus­tartunnan vuoksi.

Maskittomat kasvot ovat tehneet paluun kauppojen hyllyjen väliin ja julkiseen liikenteeseen. Kyynärpäätervehdyksetkin vaihtuvat enenevissä määrin takaisin perinteiseen kättelyyn.

Korona-aika ankarine rajoituksineen ja eristäytymisineen tuntuu jääneen taakse Suomessa.

Ihan näin onnellinen tilanne ei kuitenkaan ole, kertoo tartuntataudeista vastaava Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ylilääkäri Asko Järvinen.

”Ei se kadonnut ole. Taudin saamisen riski on edelleen kohtuullisen iso, koska tautia selvästikin liikkuu, mutta se on muuttunut valtaosalla väestöstä enemmän tavallisen hengitysteiden virusinfektion kaltaiseksi”, Järvinen sanoo.

Tavallinen hengitystieinfektio voi tarkoittaa esimerkiksi muutaman päivän kuumetta ja yskää. Lieväoireisissa koronatapauksissa oireet saattavat olla tämäntyyppisiä, ja sairastelu päättyy siihen.

Järvinen kuvailee koronatilanteen olevan ristiriitainen: yhtäältä uusi omikronmuunnoksen BA.5-alavariantti valtaa alaa ja leviää edeltäjiään herkemmin, toisaalta yhä harvempi ihminen joutuu tällä hetkellä sairaalahoitoon koronavirustartunnan vuoksi.

”Husissa ei ole nyt yhtään potilasta koronaviruksen takia tehohoidossa.”

Myös valtakunnallisesti tarkasteltuna tehohoitojaksojen määrä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastojen mukaan pienentynyt kevään aikana. Toukokuussa käynnissä oli viikoittain noin 15 tehohoitojaksoa, kun synkimpinä viikkoina pandemian aikana lukema on lähennellyt sataa.

Juhannus lähestyy, ja kesärientoja on pitkän tauon jälkeen edessä itse kullakin. HS listasi, mitä asioita koronatilanteen suhteen kannattaa huomioida juuri nyt.

1. Uusi virusmuunnos tarttuu myös rokotettuihin ja koronan jo sairastaneisiin

Ihminen, joka on sairastanut koronan vaikkapa viime talvena, ei ole turvassa uudelta BA.5-alavariantilta.

”Se voi tarttua jo taudin sairastaneisiin ja rokotettuihin”, Järvinen kertoo.

Tämänhetkisen tiedon valossa kuitenkin näyttää Järvisen mukaan siltä, että rokotukset suojaavat hyvin vakavia tautimuotoja vastaan myös BA.5:n tapauksessa.

Hänen varovainen arvionsa on myös se, että jo kerran sairastettu tauti voi tehdä uudesta sairastumisesta aiempaa lievemmän.

”Valtaosa viruksen rakenteista on kuitenkin entistä, eli kyllä elimistö kykenee jollakin tavalla sitä vastaan jo suojautumaan.”

Uusi alavariantti on kuitenkin Järvisen mukaan jälleen edeltäjiään nopeammin leviävä. Se on päässyt jylläämään viime aikoina muun muassa Portugalissa, missä myös koronakuolemien määrä on lähtenyt uudestaan kasvuun.

2. Lievien oireiden vuoksi ei ole lähtökohtaisesti syytä hakeutua viralliseen koronavirustestiin

THL:n päivitetyn ohjeistuksen mukaan pelkät koronavirustartuntaan viittaavat lievät oireet eivät ole lähtökohtaisesti riittävä syy hakeutua terveydenhuollossa tehtävään koronavirustestiin. Sen katsotaan olevan tarpeellinen lähinnä vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluville, raskaana oleville sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleville.

Hengenahdistuksesta tai muista vakavista oireista kärsivien tulee yhä edelleen kääntyä viipymättä terveydenhuollon puoleen.

THL perustelee testauskäytäntöä sillä, että laaja testaus ja tartuntojen jäljitys on käynyt tehottomaksi tartuntojen torjunnassa.

Valtaosa koronavirustartunnoista on siis jäänyt jo pitkään virallisella terveydenhuollon testillä varmistamatta.

Selvää näyttäisi kuitenkin Järvisen mukaan olevan se, että koronavirusta liikkuu yhä runsaasti väestössä.

”Vaikka me testaamme selvästi vähemmän kuin aikaisemmin, niin löydämme viikkotasolla näissä niin sanotuissa virallisissa testeissä edelleen yhtä paljon tapauksia kuin aikaisempien epidemiahuippujen aikana”, Järvinen kertoo.

3. Myös kotitestin negatiivisen tuloksen jälkeen suositellaan kontaktien välttämistä

Koronavirustartuntaa epäilevä voi halutessaan tehdä myös kotitestin, THL ohjeistaa.

Terveysviranomaiset kuitenkin muistuttavat, ettei kotitestin negatiivinen testitulos sulje pois esimerkiksi sitä, että tartunta olisi jo itämässä.

”Jos kotitestin tulos on negatiivinen, mutta sinulla on oireita, sinun tulisi välttää kontakteja vähintään viiden vuorokauden ajan tai niin pitkään, että oireet ovat väistyneet”, THL neuvoo.

Kotitestin negatiivinen tuloksen luotettavuus kasvaa THL:n mukaan, jos testi toistetaan useana peräkkäisenä päivänä tai 2–3 päivän välein.

Kotitestillä saatua positiivista tulosta ei THL:n mukaan tarvitse yleensä varmistaa virallisella testillä, ellei oireiden vuoksi tule jotain muutakin tarvetta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon.

4. Positiivisen tuloksen jälkeen viiden vuorokauden kotiin eristäytyminen ja kaksi oireetonta päivää

Sekä terveydenhuollon testillä että kotitestillä todetun koronavirustaudin jälkeen virallinen suositus on sama: kontaktien välttelyä kotona vähintään viisi vuorokautta, joista kaksi viimeistä on oireettomia.

Kaikkien perheenjäsenten tai asuinkumppaneiden ei tarvitse ohjeistuksen mukaan eristäytyä kotioloihin, jos yksi saa testistä positiivisen tuloksen.

THL kuitenkin opastaa oireettomia kanssa-asujia jäämään etätöihin, jos mahdollista. Kodin ulkopuolella suositellaan kasvomaskin käyttöä ja kontaktien välttämistä.

Oireeton lapsi voi mennä päiväkotiin, vaikka perheessä muutoin sairastettaisiin koronaa. Myös kouluun saisi mennä, mutta näin kesäloma-aikaan sellaiseen ei toki ole lähtökohtaisesti tarvetta tai mahdollisuutta.

5. Rokotteiden teho näyttää yhä riittävän

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että kansalaiset, jotka ovat rokotukset ottaneet tai ovat taudin sairastaneet, ovat erittäin hyvässä suojassa”, ylilääkäri Järvinen kertoo.

Kuitenkaan tarkkaa vastausta siihen, kuinka pitkään rokotesarjan suoja kestää vaikeaa tautimuotoa vastaan, ei Järvisen mukaan vielä tiedetä.

”Itse uskoisin, että varsinkin nuoremmilla, immuunijärjestelmältään hyväkuntoisilla se todennäköisesti kestää hyvin pitkään.”

Käytännössä kolmen rokotusannoksen suoja voi siis kestää Järvisen arvion mukaan vuosia. Hän ei tässä tilanteessa näe tarpeelliseksi laajentaa neljättä rokotuskierrosta nykyistä laajemmaksi.

Toistaiseksi neljänsiä rokotuksia on annettu lähtökohtaisesti vain 80 vuotta täyttäneille, 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille ihmisille sekä tiettyjen muiden erityisehtojen piirissä oleville ryhmille.

Voimakkaasti immuunipuutteisilla neljäs rokoteannos katsotaan tehosteannokseksi, joka vastaa THL:n mukaan muun väestön kolmatta annosta.

6. Uusia tautihuippuja on todennäköisesti tulossa loppuvuodesta

Jo vuosia kestänyt koronaviruspandemia on osoittanut, että sen tulevaisuuden käänteiden ennustaminen ei ole helppoa asiantuntijoillekaan.

”Kykenevätkö nämä uudet virustyypit aiheuttamaan meille merkittävän epidemian kesällä? Sitä ei kukaan tiedä”, Järvinen kysyy ja vastaa itse.

Pandemia-ajan kahtena aiempana kesänä koronatilanne on rauhoittunut merkittävästi Suomessa. BA.5-alavariantti on kuitenkin ainakin Portugalissa lähtenyt leviämään kesällä, mikä on herättänyt huolta.

”Syksyllä varmaan nähdään nousua, mutta se voimakkain tautihuippu on todennäköisimmin ajoittumassa jonnekin vuodenvaihteen ympärille – loppusyksyyn, alkuvuoteen”, Järvinen arvioi Suomen tilannetta.

Laajemmin tarkasteltuna Järvinen kuvailee koronatilanteen olevan mahdollisesti sellainen, johon ”meidän tulee lähivuosina tottua”. Välillä siis tulee uusia virusmuunnoksia ja tartunta-aaltoja, mutta valtaosa väestöstä on rokotusten ansiosta hyvässä suojassa.

Hallitus ilmoitti kesäkuun alussa varautuvansa palauttamaan syksyyn mennessä joukon koronapykäliä, joilla voidaan rajoittaa esimerkiksi ravintoloiden toimintaa. Tarkoituksena on säilyttää tartuntatautilaissa määräaikaisia pykäliä, joiden avulla koronaepidemiaa voidaan tarvittaessa hillitä.

Järvinen ei näe, että ainakaan tällä hetkellä koko väestöön kohdistetut koronarajoitukset olisivat perusteltuja. Siksi muun muassa ravintoloiden aukioloaikojen rajoittamisesta ja THL:n yleisestä maskisuosituksesta on jo luovuttu.

”Jos jollakin on riskitekijöitä tai haluaa suojautua, niin maskilla saa itsellensä suojaa”, Järvinen kuitenkin muistuttaa.