Neljännen rokotuskierroksen aika on Lindénin mukaan viimeistään alkusyksystä. Laajojen rajoitusten tie on kuljettu loppuun, hän sanoo.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd.) mielestä kasvomaskien laajamittaisesta käytöstä luovuttiin Suomessa liian aikaisin.

Lindénin helmikuussa alkaneen ministerikauden aikana koronatautiin liittyvien kuolemien määrä on ollut korkeampi kuin aiemmin pandemian aikana. Nyt epidemia on hiipumassa. Viime kuukausina kuolleet ovat olleet keskimäärin hyvin iäkkäitä, eikä kuolinsyy kaikissa tapauksissa ole ollut koronatauti. Silti Lindén sanoo ”pohtineensa vakavasti, mitä olisi voinut tehdä toisin”.

”Ikäihmisiä oli aiemmin eristetty niin paljon, etten oikein näe, että heidän eristämisensä olisi ollut oikein. Enkä näe, että yleisiä rajoitustoimia olisi tullut pitää yllä. Ikäihmiset eivät kuitenkaan pääsääntöisesti liiku ravintoloissa, teattereissa tai urheilutapahtumissa. Mutta maskien käytön olisin suonut jatkuvan aina tänne toukokuun lopulle saakka.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) poisti yleisen kasvomaskisuosituksensa huhtikuun puolivälissä. Lindénin mielestä suosituksen poisto tuli ”hieman yllättäen ja nopeasti”.

”Maskien käyttö loppui siihen kuin leikaten.”

Ministeri palasi keskiviikon vastaisena yönä Suomeen Maailman terveysjärjestön (WHO) yleiskokouksesta Sveitsin Genevestä.

”Kokouksessa oli maskipakko. Ja Lufthansan lentokoneessa oli maskipakko. Miksei meillä vaikka eduskunnassa ole enää maskipakkoa? Kyllä kasvomaskeista hirveän nopeasti haluttiin Suomessa eroon.”

Taudin leviämistä vanhusväestöön ei tietenkään voi maskien käytöllä täysin estää. Lindén sanoo, että tutkimusten mukaan etenkin FFP2- ja FFP3-maskit kuitenkin estävät viruksen tarttumista hyvin tehokkaasti. Tavallisten kirurgisten maskien teho on paljon vähäisempi.

”Maskin käyttö sisätiloissa loppujen lopuksi aika pieni vaiva. Tiedän, että se on osin kustannuskysymys. Jos olisimme käyttäneet kalliimpia FFP2-maskeja, jotka oikeasti ovat tehokkaita, niin se olisi tietysti ihmisille jonkin verran maksanut.”

Mahdollisiin seuraaviin epidemia-aaltoihin varaudutaan ennen kaikkea rokottautumalla, Lindén sanoo. Hän painottaa, että rokotuksista päättäminen kuuluu asiantuntijoille ja viranomaisille, mutta kertoo silti oman mielipiteensä.

”Nythän me olemme rokottaneet [neljännellä annoksella] yli 80-vuotiaita. Minusta ikäraja olisi voinut olla 70 vuotta.”

Ministerillä on arvio myös siitä, koska neljättä rokotusta tarjotaan nuoremmillekin.

”Saamieni tietojen perusteella viimeistään alkusyksystä neljäs rokotuskierros pitää vetää väestön läpi. Ja sitten me todennäköisesti saamme uutta, tehokkaampaa rokotetta.”

Yleisten rajoitustoimien käyttöönottoon Lindén ei enää usko.

”Rajoitusten tie on mielestäni kuljettu loppuun, ellei tule sellaista muunnosta, joka on sekä edellistä tarttuvampi että tappavampi. Se on ammattilaisten mielestä epätodennäköistä.”