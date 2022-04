Yli 80-vuotiaiden neljännet koronarokotukset etenevät hyvää vauhtia – hoivakotien asukkaat ja kotihoidossa olevat joutuvat paikoitellen odottamaan vuoroaan

Neljäs rokotus voi olla ikäihmiselle kriittisen tärkeä, muistuttaa osastonhoitaja Anna-Maija Heikkilä.

On ikäihmisten neljänsien koronarokotusten aika. Porin nuorisotalon odotussali on lähes tyhjä, vaikka on päivän aktiivisin ajankohta – kello on vähän yli 10.

Syy hiljaiseen aamupäivään on se, että suurin osa Porin perusturvan alueen iäkkäistä on ehtinyt jo ottaa rokotuksen.

Porilainen Raimo Niini on täyttänyt 80 vuotta tammikuussa, joten hän mahtuu juuri sopivasti neljännen rokotuksen saavien kriteereihin.

”Aiemmista rokotuksista ei ole tullut mitään oireita. Sen takia tulin tänne, koska täällä annetaan samaa Pfizer-rokotetta”, Niini kertoo.

Koronavuodet ovat olleet Niinille terveyden osalta helppoa aikaa.

”Emme ole juuri missään vaimon kanssa liikkuneet. Joskus on tullut lapsenlapsia ikävä.”

Neljännen rokotuksen saatuaan Niini toteaa taas kerran, ettei mitään oireita tunnu.

”Ei ole edes käsi kipeä. Esimerkiksi vaimolleni tuli kananmunan kokoinen jälki.”

87-vuotias porilainen Anna-Liisa Heino on saapunut Niinin tapaan nuorisotalolle ilman ajanvarausta.

”Kun neljännen rokotuksen voi nyt ottaa, niin varaudutaan kaikilla mahdollisilla tavoilla”, Heino tuumaa.

Heinollakaan eivät ole rokotukset oirehtineet. Koronavuosia hän kuvaa kauheaksi ajaksi.

”Pahinta on olla yksinään, vaikka tytär ja hänen perheensä asuvat samassa talossa. Vieraita ei ole paljon poikennut. Tuntuu, että nyt onneksi helpottaa.”

Sekä Niini että Heino kertovat saaneensa riittävästi tietoa koko pandemian ajan niin rokotuksista kuin muistakin korona-asioista.

24. maaliskuuta THL suositteli neljättä rokotusannosta 80 vuotta täyttäneille ja hoivakodeissa asuville iäkkäille. Porin perusturvan alueella rokotukset ovat edenneet mutkattomasti.

”Maaliskuun lopussa oli hyvin vilkasta, nyt alkaa olla jo rauhallisempaa”, kertoo osastonhoitaja Anna-Maija Heikkilä.

”Vaikka aluksi oli ruuhkaista, rokotukset sujuivat erittäin hyvin. Ei syntynyt suuria jonoja.”

Porin perusturva rokottaa Porin nuorisotalolla arkipäivisin sekä ajanvarauksella että ilman. Heikkilä kertoo, että iäkkäämmät ovat tulleet paikalle yllättävän paljon ilman ajanvarausta.

Terveysasemilla on ollut kysynnän mukaan rokotuksia tarjolla, jotta ikäihmiset saisivat helposti rokotteen läheltä kotia.

”Myös terveysasemien ajoissa on ollut jo selkeästi vähemmän kysyntää kuin maaliskuun lopussa.”

Rokotukset ovat edenneet Porin kanssa samaan tahtiin perusturvan muissa kunnissa, Ulvilassa ja Merikarvialla.

Myös Pihlavassa on rokotettu tarpeen mukaan, ja Ahlaisiin on tulossa varattavia aikoja 9. toukokuuta.

”Pyrimme siihen, että iäkkäät saisivat rokotteen mahdollisimman lähellä kotia. Ahlaisissa ei rokotuksia olekaan ollut pitkään aikaan tarjolla.”

Raimo Niini saa neljännen koronarokotuksen sairaanhoitaja Margareth Starckilta. Aiemmat rokotukset ovat olleet täysin oireettomia.

Perusturva aloitti omissa hoivalaitoksissaan rokotukset pääsiäisen tienoilla. Lisäksi rokotustiimi hoitaa yksityiset hoivalaitokset sekä kotikäynnit.

”Jos henkilö ei itse pääse rokotuspisteelle, tulemme tarvittaessa rokottamaan kotiin”, Heikkilä korostaa.

Suurin osa hoivayksiköistä on Heikkilän mukaan jo rokotettu.

Hoivakodeissa on esiintynyt huomattava määrä koronatapauksia. Koska sairastettu koronavirustauti vastaa yhtä rokotusta, ei koronan sairastaneille ikäihmisille ole tarvetta antaa neljättä rokotusta.

Neljänsien rokotusten sujumiseen on vaikuttanut se, että THL:n suositus oli Heikkilän mukaan ennakoitavissa, ja toisaalta muiden ryhmien koronarokotuksille ei ole ollut suurta tarvetta.

”Tämä suositus tuli meille sopivaan ajankohtaan. Olemme pystyneet vastaamaan kysyntään”, Heikkilä tiivistää.

Heikkilällä on selkeä viesti niille 80 vuotta täyttäneille, jotka eivät ole vielä neljättä rokotusta ottaneet.

”Lämpimästi suosittelen. Kahdeksankymppisten ikäryhmässä rokotteiden suoja heikkenee nopeammin kuin nuoremmilla. Neljännellä rokotuksella pyritään tehostamaan suojaa nimen omaan vakavaa tautia vastaan ja vähentämään koronasta johtuvia kuolemia”, hän opastaa.

”Tämä on se kohderyhmä, jolle tauti on usein erittäin vaarallinen.”

Nuorisotalon odotustila ammottaa tyhjyyttään. Suurin osa 80 vuotta täyttäneistä on jo ehtinyt käydä ottamassa neljännen rokotuksen.

Myös Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kessote on tarttunut iäkkäiden neljänsiin rokotuksiin ripeästi.

Kessoten kunnissa – Harjavallassa, Kokemäellä, Eurajoella ja Nakkilassa – rokotukset ovat edenneet terveysasemilla hyvää vauhtia, mutta kotisairaanhoidon asiakkaiden rokotuksissa on viivästystä etenkin Harjavallassa.

”Kotihoidolla menee vähän pidempään rokotuksissa. Heillä on ollut selvitystyötä siinä, kuka on jo sairastanut koronan ja keneltä puuttuu aiempia rokotuksia”, selittää osastonhoitaja Minna Multisilta.

”Myös kotihoidossa olevien rokotukset ovat käynnissä parhaillaan, ja rokottelemme vielä huhti–toukokuun ajan. Jokainen saa omansa kyllä.”

Multisilta ohjeistaa olemaan kotisairaanhoitoon yhteydessä ja kysymään sieltä rokotusaikataulusta, jos rokote on vielä saamatta.

”Harjavallassa aloitus on ollut hiukan muita jäljessä, mutta siellä saamme rokotettua nopeammin kuin muissa kunnissa. Kun maantieteellinen pinta-ala on pienempi, ei mene siirtymiin niin paljon aikaa.”

Harjavallassa on Multisillan mukaan ollut sairauspoissaoloja, joiden vaikutuksia ylityö- ja vuoronvaihtokiellot ovat mutkistaneet. Hän muistuttaa, että koronarokotuksia kierretään antamassa kaiken muun työn ohella.

Kotisairaanhoito rokottaa myös hoivakotien asukkaat. Kunnat etenevät siis myös hoivakodeissa hieman eri vaiheissa.

”Eurajoella kaikki hoivakotien asukkaat ovat käsittääkseni saaneet rokotteet. Harjavalta on tässäkin muista vähän jälkijunassa.”

Harjavallan ja Eurajoen terveysasemilla annetaan rokotuksia perjantaisin kello 14 alkaen. Yhden päivän aikana kummassakin rokotetaan noin kaksisataa henkilöä.

”Terveysasemilla aloitimme rokotukset heti suosituksen jälkeen, ja olemme edistyneet hyvin. Osanotto on ollut runsasta – ikäihmiset ovat tulleet aktiivisesti rokotettavaksi.”