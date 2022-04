Koronaviruksen rna-kopioiden määrä Luotsinmäen jätevesissä on puolittunut muutaman viikon takaisesta. Johtava asiantuntija Tarja Pitkänen THL:stä kertoo, ettei siitä pysty kuitenkaan luotettavasti päättelemään, että koronatartuntojen määrä olisi puolittunut.

Pienessä tiilirakennuksessa Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolla on jääkaappi, jonka päälle on tehty letkun mentävä reikä. Tästä yksinkertaiselta vaikuttavasta kapistuksesta ei ensinäkemällä uskoisi, että se on ensiarvoisen tärkeässä roolissa alueen koronavirusepidemian tilannekuvan muodostamisessa.