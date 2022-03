”Virusta on nyt joka paikassa” – Sota jätti varjoonsa koronaviruksen, joka ei ole hävinnyt mihinkään, päinvastoin

Lindén arvioi, että koronavirus vie noin kymmenen prosenttia sairaaloiden kapasiteetista. Uusia rajoituksia ei ole kuitenkaan valmisteilla.

Aki Lindén nimitettiin perhe- ja peruspalveluministeriksi 4. helmikuuta. Hänen on määrä toimia tehtävässä Krista Kiurun vanhempainloman ajan.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) on hyvin huolestunut Suomen pahentuneesta koronavirustilanteesta.

”Suomen tämän hetken koronaviruksen ilmaantuvuusluku ei kerro totuutta, koska testejä tehdään vähän. Mutta se kertoo paljon, että noin 50 prosenttia otetuista näytteistä on positiivisia. Se tarkoittaa, että virusta on aivan hurjasti liikkeellä. Virusta on nyt joka paikassa”, Lindén sanoo.

Hallituksen koronaministerityöryhmä piti tiistaina kokouksen ensimmäistä kertaa neljään viikkoon.

”Saimme vain tilannekuvan, eikä kukaan esittänyt uusia rajoituksia, mutta kokouksen yleinen henki oli huolestunut”, hän sanoo.

Edellisen koronaministerityöryhmän kokouksen jälkeen Suomi on lopettanut kaikki pakolliset koronarajoitukset.

Viime viikkoina sairaaloissa olevien koronapotilaiden määrä on noussut korona-ajan korkeimmalle tasolle. Suomessa myös kuollaan nyt koronavirukseen enemmän kuin kertaakaan koko pandemian aikana.

Sairaaloissa on koronapotilaita jo yli 900, kun vielä tammikuussa rajoitukset pysäyttivät määrän noin kuuteensataan. Tehohoidossa oli maanantaina 45 potilasta. Se on korkea määrä, mutta ei ennätystasolla.

Lindénin mukaan noin yksi kolmasosa potilasta on tullut sairaalaan alunperin muusta syystä kuin koronaviruksen takia.

Nämä potilaat eivät kuitenkaan eroa sairaalan kapasiteetin kannalta kovinkaan paljon muista koronapotilasta, sillä myös he tarvitsevat eristyksen ja erityisjärjestelyjä, Lindén toteaa.

Lindén sanoo, ettei hän ole vielä nähnyt kunnon arvioita siitä, kuinka suuren osan koko sairaalakapasiteetista koronavirus vie.

Hän arvioi omiin laskelmiinsa perustuen, että koronaviruksen hoito vie sairaalakapasiteetista ainakin kymmenen prosenttia, kun vuodepaikoista otetaan pois esimerkiksi psykiatrisen hoidon sairaalapaikat.

”Tämä on sairaaloille suuri haaste, kun hoidot viivästyvät ja heikkenevät.”

Lindén sanoo, että sairaaloilla on tiukka tilanne, mutta ne selviävät vielä nykyisestä määrästä potilaita. Merkkejä kuitenkin on, että potilaiden määrä edelleen lisääntyy.

”Esimerkiksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä on tullut huolestuttavaa tietoa, että yli 60-vuotiaiden tartuntojen määrä on kaksinkertaistunut. Se enteilee, että 2–3 viikon kuluttua sairaalakuormitus kasvaa.”

Lindén arvelee, että seuraava koronaministerikokous pidetään kahden viikon kuluttua. Hän ei osaa sanoa, esitetäänkö silloin jo uusia rajoituksia. ”Katsotaan silloin, mikä tilanne on.”

Hän sanoo, että jotain pitää tehdä, jos potilaiden määrä nousee yli 1 500:n. ”1 500 potilasta olisi karmea tilanne.”

Lindén korostaa, ettei ministeriössä ole kuitenkaan tällä hetkellä valmisteilla mitään rajoitustoimia.

”Yritämme hoitaa tätä vielä ihan valistuksella. Oli hyvä asia, että THL jatkoi maskisuositusta, vaikka maskin vaikutusta on vaikea tarkkaan arvioida.”

Ministerin viesti on, että koronavirus ei ole hävinnyt mihinkään, ja epidemia on edelleen päällä.

”Voisin myös vedota ihmisiin, että pohdittaisiin, kannattaako nyt mennä kolmeksi tunniksi tungokseen, mutta en lähde nimeämään mitään tilaisuuksia, ettei tule väärää viestiä. Kuitenkin jos on vähänkään flunssan oireita, kannattaa välttää kontakteja.”

Hän kehottaa kaikkia ottamaan kolmannen rokoteannoksen. Kolmannen annoksen ottaneiden määrä on pysähtynyt jokseenkin kokonaan ja kahden annoksen voima hiipuu.

Useimmissa Euroopan maissa koronapotilaiden määrä lähti kovaan nousuun aikaisemmin kuin Suomessa, mutta määrät ovat laskussa.

”Suomi tulee muita maita jäljessä.”

Asukasmäärältään suunnilleen Suomen kokoisessa Tanskassa sairaaloiden potilasmäärä nousi 1 700:aan, kun rajoituksen purettiin helmikuun alussa, mutta määrä on lähtenyt laskuun.

”Britannian tiedot sen sijaan ovat huolestuttavia. Maa otti vastaan koronaviruksen kovimman kautta, ja ajateltiin, että maahan tulee laaja immuniteetti. Nyt kuitenkin siellä on sairaalakuormitus taas lähtenyt nousuun.”

”Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä näytti jo vähän aikaa sitten, että pahin on ohi, mutta nyt potilasmäärät nousevat taas. Pirullinen tilanne tämä on.”

Lindén ei halua ottaa kantaa suunniteltuun hoitajalakkoon, jonka on määrä alkaa 1. huhtikuuta. Lakkoon menisi 40 000 hoitajaa. Hän on kuitenkin huolestunut lakon vaikutuksista potilaisiin.

”Jos lakko tulee, alkavat suojelutyöneuvottelut. Koronapotilaat pitää hoitaa. Se tarkoittaa, että kaikki kiireetön toiminta pitää ajaa alas. Olin työnantajien edustajana mukana lääkärilakossa, joka kesti maaliskuusta elokuuhun vuonna 2011. Sen jälkeen hoitojonot olivat pitemmät kuin koskaan. Niin pitkät, etteivät ne nytkään kahden koronavuoden jälkeen ole yhtä pitkät.”

Milloin koronavirus varmuudella hellittää?

”Moni arvioi, että kesä menisi suhteellisen hyvin mutta syksyllä tulisi uusi muunnos tai sitten tämä sama muunnos jatkuisi. Vai onko arvio sittenkin osittain enemmän toivetta? Sitäkään ei tiedetä varmuudella, tuoko sairastaminen paremman immuniteetin kuin rokotus. Tämä on pirullinen tauti.”