”Rokottautuminen kannattaa edelleen” – Tämä Satakunnassa on hyvä tietää koronaviruksesta nyt

Kiristynyt maailmantilanne on pyyhkäissyt koronaviruksen syrjään niin ihmisten mielissä kuin uutisoinnissa. Varotoimia tulee silti noudattaa edelleen.

Satakunta

Mitä koronan suhteen kannattaa pitää mielessä nyt, infektioyksikön osastonylilääkäri Tuomas Nieminen Satasairaalasta?

”Tautia on Satakunnassa liikkeellä edelleen lähes yhtä paljon kuin pahimmassa vaiheessa on ollut. Varsinkin niillä, jotka eivät ole hiljattain koronaa sairastaneet, on merkittävä riski saada tartunta.”

Vieläkö kannattaa ottaa koronarokotus?