Suomessa raportoitiin maanantaina noin 22 400 uutta koronavirustartuntaa – VR siirtyy maskipakosta suositukseen

Sairaalahoidossa on 831 potilasta, joilla on todettu koronatartunta, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) maanantaina. Heistä 35 on tehohoidossa.

Helsinki

Sairaalahoidossa olevien koronaa sairastavien kokonaismäärä on noussut perjantaista 64 potilaalla. Tehohoidossa olevien määrä on noussut kolmella. Osalla sairaalahoidossa olevilla koronavirus on todettu sivulöydöksenä.

Suomessa raportoitiin maanantaina noin 22 400 uutta koronavirustartuntaa. Luvussa oli mukana viikonlopun aikana kertyneitä tartuntoja. Raportoitujen koronatartuntojen määrä ei kuvaa todellista tartuntamäärää, sillä kaikkia sairastuneita ei testata.

Maanantaina VR kertoi siirtyvänsä maskipakosta maskisuositukseen kaikissa junissaan tästä päivästä alkaen. Matkustajat voivat itse päättää, käyttävätkö kasvomaskia junalla matkustaessaan vai eivät.