Perjantaina hoidossa oli lyhyen ajan jopa viisi koronapotilasta yhtä aikaa. Se on enemmän kuin kertaakaan koko epidemian aikana.

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) ei kokoontunut perjantaina. Satasairaalan tiedotteessa kuitenkin kerrotaan, että koronaviruspandemia jatkuu maakunnassa vaikeana.

Terveydenhuolto on Satakunnassa tällä hetkellä erittäin kuormittunut. Koronapotilaita on paljon osastohoidossa ja teho-osastolla tilanne oli perjantaina koko epidemian pahin. Käännettä alaspäin ei vielä nähdä, tiedotteessa todetaan.

Satasairaalan teho-osastolla koronatilanne oli muutaman viikon ajan rauhallinen ja hoidossa oli vain yksi tai ei yhtään koronapotilasta. Perjantaina teho-osastolla oli lyhyen ajan hoidossa jopa viisi koronapotilasta. Nyt tehohoitoa vaativia koronapotilaita on neljä.

Rokotusten ansiosta sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä on varsin vähäinen suhteessa väestön erittäin suureen sairastuvuuteen. Kun tautia on liikkeellä erittäin runsaasti, myös sairaalahoito kuormittuu.

Vuodeosastoilla kuormitus on Satakunnassa ollut edelleen lievästi nouseva. Viikolla 6 uusia hoitojaksoja alkoi 38 ja viime viikolla 40. Perjantaina aamulla Satasairaalassa oli yhteensä 25 koronapositiivista potilasta.

Satakunta täyttää leviämisalueen kaikki kriteerit yhtä lukuun ottamatta: rokotukset ovat edenneet hyvin.

Koronainfektion ilmaantuvuus on edelleen Satakunnassa erittäin korkea. Terveydenhuolto on voimakkaasti kuormittunut. Kohdentamaton tartunnanjäljitys on tehottomana lopetettu ja se on kohdennettu sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin. Positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa on edelleen yhtä korkea kuin viikko sitten. Luotsinmäen jätevesiseurannassa virusmäärä on edelleen korkealla tasolla, laskua ei näy.

Koronaviruksen ilmaantuvuus oli perjantaina Satakunnassa 1443 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana. Taso on sama kuin viikko sitten. Todellinen ilmaantuvuus on kuitenkin ehkä jopa nelinkertainen, sillä kotitestien osuutta on lisätty.

Tartuntoja on runsaasti joka puolella Satakuntaa ja altistua voi käytännössä missä tahansa. Korkein ilmaantuvuus on Ulvilassa ja Porissa.

Viime viikolla Satakunnassa otettiin yhteensä 5190 näytettä, joista positiivisia oli 31 prosenttia. Koko Suomessa positiivisia näytteitä oli 35 prosenttia kaikista näytteistä.

Terveydenhoitoa rasittaa edelleen henkilökunnan sairastuminen. Tartunnat tulevat yleensä kotoa tai muualta sairaalan ulkopuolelta.

Vaikeasta tilanteesta huolimatta Satasairaala toimii lähes normaalisti. Suuri haaste on, että kaikki potilaspaikat sekä sairaalassa että terveyskeskuksissa ovat täynnä ja lisäksi päivystys on ajoittain hyvin ruuhkautunut. Taustalla on myös hoivapaikkojen puute.

Maaliskuun edetessä koronakuormituksen sairaalassa ja vuodeosastoilla odotetaan laskevan.